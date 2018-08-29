Экспорт сахара из Украины упадет на четверть – "Укрцукор"

Украина в текущем маркетинговом году (2017/2018 МГ, сентябрь-август) сократит экспорт сахара минимум на 25% по сравнению с предыдущим МГ, сообщает Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор".

"За последние годы конъюнктура мирового рынка резко изменилась. В этом году производителям пришлось работать в условиях мирового профицита и низких цен. В свою очередь, это отразится на экспортных поставках 2017/2018 МГ – минимум на 25% меньше, чем годом ранее. Поскольку следующий год может быть не менее напряженным, важно выработать правильную экспортную стратегию и не потерять место в топ-10 мировых экспортеров сахара", – рассказала руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

Как сообщалось со ссылкой на данные ассоциации "Укрцукор", украинские производители за 11 месяцев текущего МГ поставили на внешние рынки 538 тыс. тонн сахара, что на 26% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Отметим, весной заграничные покупатели сахара снизили закупки у Украины. Наибольшее количество украинского сахара тогда также было отправлено в Узбекистан. Напомним, в прошлом маркетинговом году (2016/2017) Украина увеличила экспорт сахара в 6,8 раза – до 769,3 тыс. тонн.

Ранее мы писали о том, что за последние восемь лет украинцы сократили потребление сахара на 21%. Если в 2005 году украинцы потребили 1,79 млн тонн, то в 2017 году потребление не достигло и одного миллиона тонн, составив 956 тыс. тонн.

А недавно мы писали о том, что на украинских рынках цена сахара, которая обычно подскакивает в сезон консервации, в этом году неожиданно осталась неизменной. В свою очередь, аналитики аграрного рынка признаются, что прогнозировать ценовую политику сахара сложно: