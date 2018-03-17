ЕС начинает контрмеры против новых пошлин США

ЕС обнародовал 10-страничный список товаров, которые он может обложить пошлиной

Европейский союз начинает процесс, который станет первым шагом в борьбе с американскими пошлинами на европейскую сталь и алюминий.

Об этом сообщает Reuters.

Европейский союз хочет освободиться от пошлин США в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, утвержденных президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Европейская комиссия, которая координирует торговую политику ЕС, заявила, если Европейский Союз не будет освобожден от пошлин, он будет вынужден установить тарифы на ряд американских товаров, годовой импорт которых в Европейский Союз составляет 2,8 млрд евро.

ЕС обнародовал 10-страничный список товаров, которые он может обложить пошлиной. Список варьируется от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин. Список также включает металлы, используемые в строительстве и промышленности.

Первая группа товаров может быть обложена пошлиной в течение нескольких месяцев. ЕС утверждает, что США не могут использовать национальную безопасность как оправдание для внедрения тарифов на металлы. Это означает, что Европа может реагировать путем внедрения мер по "сбалансированию".

"Мы считаем, что у нас очень сильные юридические основания", – заявил в пятницу представитель ЕС.

Вторая группа продуктов будет обложена пошлинами, если ВТО объявит американские пошлины незаконными, или же через три года.

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Формальное предложение в этом вопросе Еврокомиссия предложит после 26 марта. Кроме того, 28 государств-членов ЕС должны достичь согласия относительно любых последующих действий.

Европейская комиссия проинформирует Всемирную торговую организацию о потенциальных контрмерах до 23 мая или в течение двух месяцев после вступления в силу пошлин США.

Как известно, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий – 10% процентов. Новые тарифы вступят в силу через 15 дней, то есть 23 марта. Ставка на импорт металлов не коснется Мексики и Канады.

Ранее Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США. Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках ВТО. Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.

Ранее в мире уже разгорелся скандал из-за желания президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий. Из-за разногласий по этому вопросу от президента США уходит его экономический советник Гэри Кон. По данным СМИ, он пытался организовать встречу президента с главами американских компаний из отраслей, зависящих от поставок металлов и сплавов, чтобы не допустить введения пошлин или хотя бы смягчить их воздействие.

Кроме того, ранее вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен предупредил о риске торговой войны из-за введения США пошлин на ввоз стали и алюминия.