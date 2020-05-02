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ЕС обеспокоен: журналисты становятся жертвами кампаний по дискредитации

2 мая, 20:50

Виктория Подолянец

Журналисты должны иметь возможность работать беспрепятственно, полагают еврочиновники

Европейский Союз обеспокоен тем, что в ряде стран пандемия COVID-19 используется как предлог для незаконного ограничения свободы прессы.

"Журналисты должны иметь возможность работать беспрепятственно", – заявил от имени ЕС его Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати.

"Свобода прессы сейчас, пожалуй, важна как никогда, являясь фундаментом демократии, процветающей только там, где граждане получают достоверную информацию и могут делать информированный выбор. Журналисты помогают выявлять дезинформацию и противостоять ей", – отметил Боррель.

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Он добавил, что во многих странах в связи с COVID-19 вводятся законодательные ограничения, которые ущемляют свободу выражения мнения и свободу прессы. Журналисты становятся жертвами кампаний по дискредитации, финансового давления, нападок со стороны власти и ангажированных СМИ, часто вынуждены прибегать к самоцензуре. Они подвергаются преследованиям, произвольным арестам и заключению. Многие погибли, выполняя свою работу, напомнил Боррель.

"Европейский Союз ведет борьбу с последствиями пандемии в сферах здравоохранения, прав человека и социально-экономической сфере, в том числе медийной, как внутри своих границ, так и за их пределами", – сказал еврочиновник.

Среди направлений этой борьба отмечаются поощрение надежных источников информации, развенчание ложного и удаление противозаконного контента.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации.

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Временно действующий запрет на перемещение внутри стран Балтии может быть отменен 18 мая, сообщил прессе глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Решение премьеры Литвы, Латвии и Эстонии примут 5–6 мая.

Напомним, из 44 европейских стран, где действовали карантинные запреты, в 21 уже начали смягчения, а еще в 11 заявили о намерении сделать это в ближайшее время, утверждают в ВОЗ.

Больше о том, как различные страны отменяют эпидемиологические ограничения и возвращаются к привычному образу жизни смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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СМИ журналисты ЕС Европа пресса карантин свобода слова коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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