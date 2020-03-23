Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

За рекламу о лекарствах против коронавируса будут штрафовать: детали

23 марта, 17:18

Виктория Подолянец

Во время пандемии недобросовестные дельцы не смогут нажиться на "чудо-таблетках"

Антимонопольный комитет планирует штрафовать за распространение ложной информации об эффективных лекарствахпротив коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе АМКУ.

С целью недопущения распространения на территории Украины информации, вводящей в заблуждение, Антимонопольный комитет Украины осуществляет мониторинг рекламных материалов лекарственных средств и методов профилактики, связанных с пандемией COVID-19, в СМИ.

По официальной информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на сегодня нет подтвержденных и эффективных лекарств от нового коронавируса.

"Следовательно, распространение фармацевтическими компаниями и другими участниками рынка реализации лекарственных средств информации о том, что препарат их производства обладает профилактическим или лечебным действием против коронавируса, при отсутствии лабораторных, вирусологических и научных исследований, является неправдивой информацией, следовательно, содержать признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции", – сообщили в пресс-службе.

Реклама

И добавили, что распространение в условиях пандемии ложной информации о лечебных свойствах лекарственных средств, или о непроверенных методах профилактики / лечения, является недопустимым.

В случае выявления вышеупомянутых фактов органы АМКУ будут принимать решение о наложении на таких субъектов хозяйствования штрафов в размере до 5% дохода от реализации продукции за 2019 год.

В тренде
Директор "Укртелекома" Юрий Курмаз: Снижение доходов от голосовой телефонии – это глобальный тренд

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правоохранители в Киеве перекрыли канал поставки фальсифицированных лекарств на крупную сумму.

Зато правительство освободило от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственные средства, медицинские изделия и оборудование, необходимые для предотвращения возникновения и распространения COVID-19.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 5 лет украинцы потратили на лекарства-пустышки 3,6 миллиарда долларов.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в Киевской области мошенники подделывали лекарства для онкобольных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

штрафы СМИ лекарства реклама АМКУ таблетки коронавирус пандемия ложное сообщение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 23 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 23 марта и все подробностиДругие страны
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснется
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснетсяЭкономика
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять закон
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять законЭкономика
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформировать
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформироватьЭкономика
Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения
Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут измененияЭкономика
Картина карантина: что творится в супермаркетах
Картина карантина: что творится в супермаркетахУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...