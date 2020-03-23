За рекламу о лекарствах против коронавируса будут штрафовать: детали

Во время пандемии недобросовестные дельцы не смогут нажиться на "чудо-таблетках"

Антимонопольный комитет планирует штрафовать за распространение ложной информации об эффективных лекарствахпротив коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе АМКУ.

С целью недопущения распространения на территории Украины информации, вводящей в заблуждение, Антимонопольный комитет Украины осуществляет мониторинг рекламных материалов лекарственных средств и методов профилактики, связанных с пандемией COVID-19, в СМИ.

По официальной информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на сегодня нет подтвержденных и эффективных лекарств от нового коронавируса.

"Следовательно, распространение фармацевтическими компаниями и другими участниками рынка реализации лекарственных средств информации о том, что препарат их производства обладает профилактическим или лечебным действием против коронавируса, при отсутствии лабораторных, вирусологических и научных исследований, является неправдивой информацией, следовательно, содержать признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции", – сообщили в пресс-службе.

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И добавили, что распространение в условиях пандемии ложной информации о лечебных свойствах лекарственных средств, или о непроверенных методах профилактики / лечения, является недопустимым.

В случае выявления вышеупомянутых фактов органы АМКУ будут принимать решение о наложении на таких субъектов хозяйствования штрафов в размере до 5% дохода от реализации продукции за 2019 год.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правоохранители в Киеве перекрыли канал поставки фальсифицированных лекарств на крупную сумму.

Зато правительство освободило от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственные средства, медицинские изделия и оборудование, необходимые для предотвращения возникновения и распространения COVID-19.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 5 лет украинцы потратили на лекарства-пустышки 3,6 миллиарда долларов.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в Киевской области мошенники подделывали лекарства для онкобольных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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