Глава европейской дипломатии рассказал о выходе из карантина: требуется координация

В европейских странах эпидемия началась в разное время, отличались стратегия и тактика борьбы с ней, а также учет и статистика пациентов

Меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации, хотя сейчас сложно предположить, когда и как произойдет полный выход стран из режимов изоляции в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью французскому телеканалу.

"Нельзя открывать и закрывать режимы ограничений у одних и других несинхронным образом. Это мало что даст с точки зрения передвижения людей и еще меньше – в том, что касается системы производства, потому что товарные цепи очень интегрированы, и чтобы в одной стране открылся завод, надо, чтобы он получил комплектующие из других мест мира. Если остальной мир останется закрытым, открытие этого завода бесполезно", – заявил Боррель.

Также сфера туризма накануне летних отпусков потребует значительной координации.

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"Это глобальная проблема, и от нее нельзя избавиться каждому за себя. Нужна координация на планетарном уровне", – подчеркнул Боррель.

По мнению чиновника, в этих обстоятельствах многосторонний механизм оказался недостаточно надежным.

Боррель также посетовал на то, что даже системы подсчета заражений и жертв коронавируса отличаются в разных странах, что не служит на пользу координации.

Он привел пример наиболее затронутых в Европе пандемией стран – Италии, Испании и Франции, в то время как при подсчетах умерших от коронавируса на душу населения страны самые высокие цифры у Бельгии.

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"Это, возможно, говорит о том, что неодинаково подсчитываются жертвы пандемии в каждой стране. И однотипность подсчетов – это тоже проблема", – отметил глава европейской дипломатии.

С другой стороны, Литва, Латвия и Эстония решили, что для отмены ограничений между их странами, им не следует дожидаться общеевропейского решения.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцам стоит хорошо подумать, стоит ли по окончании эпидемии коронавируса, унесшей жизни более 130 тысяч человек в Европе, и отмены карантина отправляться на отдых на Запад. Именно так считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Напомним, из 44 европейских стран, где действовали карантинные запреты, в 21 уже начали смягчения, а еще в 11 заявили о намерении сделать это в ближайшее время, утверждают в ВОЗ.

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Напомним, что с 24 марта украинцам запрещено выезжать из страны с туристической целью:

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