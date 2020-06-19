ЕС продлил секторальные санкции против России еще на полгода

После того, как Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России за аннексию Крыма, правительства стран – членов ЕС решили еще на полгода продлить действие секторальных санкций. Этот вид ограничений и запретов связан с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

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"Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России на еще шесть месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогла сдерживать российскую агрессию против Украины. Санкции послали четкий сигнал: Россия должна полностью выполнить Минские соглашения", – отметил министр.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

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Речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС.

Помимо этого, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.

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Применяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, вводится запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничивается доступ РФ к технологиям и услугам, которые нельзя использовать для разработки и поиска месторождений нефти.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в последнее время Россия пытается избавиться от санкций под предлогом эпидемии COVID-19. В связи с этим Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял текст обращения к международному сообществу не допустить реализации планов Москвы.

Однако в ответ на это Евросоюз подтвердил намерение не менять свою политику относительно России.

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Более того, 18 июня стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения в рамках арбитражного процесса против России относительно захвата активов компании в Крыму.

Напомним, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" – "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы. 15 сентября 2017 года в "Нафтогазе" сообщили, что госхолдинг подал иск к России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований "Нафтогаза" составляет 8 млрд долларов.

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