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ЕС вновь покупает у Украины мясо птицы после вспышки птичьего гриппа

5 марта, 09:30

Виктория Подолянец

Украинские производители могут поставлять продукцию в Европу

Европейский Cоюз отменил запрет на ввоз курятины из Украины, который действовал с 23 января из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области. Об этом говорится в решении ЕС, опубликованном на сайте Европейской комиссии.

Как отметил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий, при этом ЕС впервые применил режим зонирования к Украине, то есть признал границы вспышки гриппа на определенной территории, а не по стране в целом.

"Мы одержали две победы в аграрном, санитарном и фитосанитарном секторах. Во-первых, в результате проведенной консолидированной работы с Европейской Комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины. Во-вторых, ЕС впервые применил режим зонирования в Украину в контексте вспышки гриппа птицы", – рассказал Точицкий.

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По его словам, что Украина планирует ввести в аграрном секторе механизм раннего оповещения, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений, а также предотвращению их возможного негативного влияния на торговые отношения с ЕС.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 21 января 2020 года в Украине официально зафиксировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа А субтипа H5. Вирус выявили на промышленном предприятии "Хутор" в Винницкой области.

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Европейский Союз временно остановил ввоз мяса птицы и мясной продукции из Украины из-за первой за три года вспышки птичьего гриппа. А затем аналогичное решение приняла Беларусь.

28 января в Украине сообщили, что ветеринары ликвидировали возбудитель птичьего гриппа в Немировском районе Винницкой области, уничтожив все поголовье птицы в эпизоотическом очаге. 109 тысяч кур умертвили, чтобы остановить птичий грипп.

Новости "Сегодня" рассказывали о том, как Украина наращивает экспорт курятины:

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ЕС птичий грипп импорт куры птица курятина запреты

Источник: УНИАН

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