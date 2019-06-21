"Это неуважение": в МИД Литвы раскритиковали "Северный поток – 2"

Линкявичус напомнил, что примеры подобного отношения к политике ЕС были и раньше

Сварка трубы газопровода "Северный поток - 2". Фото: nord-stream2.com.

Проект газопровода "Северный поток – 2", который поддерживает Германия, представляет собой пример неуважения к единой политике Европейского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

"Северный поток – 2" стал тестом на согласованность нашей политики. В рамках ЕС мы договорились об общих энергетических принципах, мы согласились с тем, что должны диверсифицировать источники энергии, чтобы не зависеть только от одного источника. Это довольно простой принцип, который иногда игнорируется и не применяется. Именно "Северный поток – 2" является примером неуважения к нашей основной политике и последовательности. Это может повториться и в будущем, и также было в предыдущих проектах – давайте вспомним "Южный поток", строительство которого по тем же причинам предотвращено", – сказал Линкявичус в интервью изданию Euractiv Croatia.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее обсудил "Северный поток - 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что запуск газопровода тесно связан с вопросом сохранения транзита газа через Украину.

Как сообщалось, несмотря на поддержку Германии, российский проект уже столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода.

Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута. Таким образом, страна более двух лет не дает "добро" на проект, однако теперь Дания пошла на попятную в вопросе "Северного потока – 2".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Это неуважение": в МИД Литвы раскритиковали "Северный поток – 2"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"