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"Это неуважение": в МИД Литвы раскритиковали "Северный поток – 2"

21 июня, 16:06

Линкявичус напомнил, что примеры подобного отношения к политике ЕС были и раньше

Сварка трубы газопровода "Северный поток - 2". Фото: nord-stream2.com
Сварка трубы газопровода "Северный поток - 2". Фото: nord-stream2.com.

Проект газопровода "Северный поток – 2", который поддерживает Германия, представляет собой пример неуважения к единой политике Европейского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

"Северный поток – 2" стал тестом на согласованность нашей политики. В рамках ЕС мы договорились об общих энергетических принципах, мы согласились с тем, что должны диверсифицировать источники энергии, чтобы не зависеть только от одного источника. Это довольно простой принцип, который иногда игнорируется и не применяется. Именно "Северный поток – 2" является примером неуважения к нашей основной политике и последовательности. Это может повториться и в будущем, и также было в предыдущих проектах – давайте вспомним "Южный поток", строительство которого по тем же причинам предотвращено", – сказал Линкявичус в интервью изданию Euractiv Croatia.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее обсудил "Северный поток - 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что запуск газопровода тесно связан с вопросом сохранения транзита газа через Украину.


Как сообщалось, несмотря на поддержку Германии, российский проект уже столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода.

Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута. Таким образом, страна более двух лет не дает "добро" на проект, однако теперь Дания пошла на попятную в вопросе "Северного потока – 2".

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Тег ЕС, газопровод, Южный поток, Северный поток, диверсификация, Линкявичус, Северный поток 2

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