"Это очень важно": Гончарук рассказал о ситуации с МВФ

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Видео: facebook.com/PMHoncharuk/

Переговоры с Международным валютном фондом (МВФ) продолжаются, хотя в прессе появились манипуляции на эту тему. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, который также анонсировал новые этапы переговоров Украины и МВФ.

"Много манипуляций вокруг переговоров с Международным валютным фондом. Постоянно в прессе появляются атаки разного качества о том, что [переговоры] якобы приостановлены, прерваны... Наша группа министров вместе с представителями Национального банка едет в США, чтобы продолжить переговоры с МВФ о программе, которая, по нашим оценкам, должна начаться уже в этом году. Эту программу мы ожидаем на три года, и это станет основой для построения сотрудничества со всеми международными партнерами. Я повторюсь, уже говорил об этом. Это не про деньги, это про доверие к Украине, украинской власти, нашей дееспособности выполнять обзяательства перед всеми международными партнерами. Это основа нормального инвестиционного климата и макроэкономической стабильности. Это очень важно", – сказал Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".

Ранее эксперты также рассказывали сайту "Сегодня", что само сотрудничество с МВФ остается очень важным для Украины, а вот предоставление денег – пока не критично.

Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов также заявил, что переговоры Украины и МВФ не приостановлены. Таким образом, Милованов опроверг сообщения СМИ со ссылкой на замглавы Нацбанка Екатерину Рожкову о том, что переговоры о транше якобы прекращены. Сама Рожкова подтвердила, что переговоры продолжаются.

Напомним, на этой неделе (14-18 октября) украинская делегация отправится в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка (ВБ) и МВФ, где продолжит переговоры о новой программе фонда для Украины.

Миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. При этом в фонде отметили, что валовой внутренний продукт на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

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