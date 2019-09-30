Украину ждут новые этапы переговоров с МВФ: Гончарук в видеоблоге раскрыл детали

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Переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) о новой трехлетней программе расширенного финансирования (extended fund facility, EFF) только начались и будут включать в себя еще несколько этапов. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".

"В Украине завершила работу миссия МВФ. Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину, чтобы начать переговоры о новой программе на три года. Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев – до того момента, как в декабре (как мы это планируем) будет подписана новая программа. До этого момента у нас будет несколько этапов. Так, через пару недель наши коллеги – несколько ключевых министров – поедут в США, в офис МВФ, чтобы продолжать переговоры. Мы ожидаем, что там будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы. Я прочитал в интернете несколько забавных комментариев о том, что миссия МВФ уехала из Киева ни с чем, ни о чем не договорилась... Это неправда", – заявил Гончарук.

О результатах переговоров читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Итоги визита миссии МВФ: слухи и реальность

Напомним, последняя миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день переговоров с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина ждет от МВФ новых рекомендаций. В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что "План действий правительства", который будет представлен в ближайшее время, и принятие сбалансированного государственного бюджета на 2020 год позволят быстрее достичь договоренности с МВФ.

Текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ – stand-by – утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступил в том же месяце. В мае 2019 года в Киев приехала миссия фонда для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. Она вернулась в Украину, как и обещала, после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

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