"Евангелие" 1915 года и корпус завода "Арсенал": что пустили с молотка на государственном онлайн-аукционе

OpenMarket (ГП "СЕТАМ") с начала 2019 года продал имущества на 3,13 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки OpenMarket, которая проводит онлайн-аукционы на базе технологии блокчейн.
"За последний год на площадке электронных аукционов OpenMarket было проведено 70 184 торгов, из которых 9 825 были успешными. Благодаря конкурентным аукционам дополнительно заработано 290 млн гривен. За время существования системы в ней зарегистрировался 69 081 пользователь – это наибольший показатель среди подобных онлайн-аукционов в Украине", - говорится в сообщении.
Среди продавцов в 2019 году больше всего лотов было реализовано от Государственной исполнительной службы.
Среди категорий по продажам самыми популярными стали недвижимость и транспорт – как по количеству успешных аукционов, так и по итоговым суммам продаж.
ТОП-5 самых дорогих лотов:
1. Заброшенный корпус №4 завода "Арсенал" в Киеве. Цена продажи – 563,71 млн гривен, продавец – Укргазбанк.
2. Арестованный Херсонский нефтеперевалочный комплекс. Цена продажи – 200 млн гривен, продавец – Государственная исполнительная служба.
3. Нежилые здания. Цена продажи – 182,16 млн гривен, продавец – Укргазбанк.
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4. Нежилой дом в Киеве. Цена продажи – 46,72 млн гривен, продавец – Укргазбанк.
5. Незавершенное строительство в Черновцах. Цена продажи – 41,31 млн гривен. Продавец – Государственная исполнительная служба.
Кроме того, книга "Евангелие" 1915 года выпуска стала лотом с наибольшим приростом цены в результате конкуренции между 14 участниками. Цена продажи оказалась на 3 292% выше стартовой.
"Есть очень хорошие результаты работы СЕТАМ в 2019 году. Нам удалось продать на 1 млрд гривен больше, чем в прошлом году, привлечь новых партнеров и покупателей к системе. <...> Успехом я также считаю успешное завершение пилотного проекта по продаже прав аренды на государственную землю, который принес местным общинам 187 млн гривен. Это общая сумма годовой аренды, которую органы местного самоуправления будут получать в течение семи лет", – отметил гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.
Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:
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