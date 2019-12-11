"Евангелие" 1915 года и корпус завода "Арсенал": что пустили с молотка на государственном онлайн-аукционе

OpenMarket побил свой прошлый рекорд по продажам с начала года

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OpenMarket (ГП "СЕТАМ") с начала 2019 года продал имущества на 3,13 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки OpenMarket, которая проводит онлайн-аукционы на базе технологии блокчейн.

"За последний год на площадке электронных аукционов OpenMarket было проведено 70 184 торгов, из которых 9 825 были успешными. Благодаря конкурентным аукционам дополнительно заработано 290 млн гривен. За время существования системы в ней зарегистрировался 69 081 пользователь – это наибольший показатель среди подобных онлайн-аукционов в Украине", - говорится в сообщении.

Среди продавцов в 2019 году больше всего лотов было реализовано от Государственной исполнительной службы.

Среди категорий по продажам самыми популярными стали недвижимость и транспорт – как по количеству успешных аукционов, так и по итоговым суммам продаж.

ТОП-5 самых дорогих лотов:

1. Заброшенный корпус №4 завода "Арсенал" в Киеве. Цена продажи – 563,71 млн гривен, продавец – Укргазбанк.

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2. Арестованный Херсонский нефтеперевалочный комплекс. Цена продажи – 200 млн гривен, продавец – Государственная исполнительная служба.

3. Нежилые здания. Цена продажи – 182,16 млн гривен, продавец – Укргазбанк.

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4. Нежилой дом в Киеве. Цена продажи – 46,72 млн гривен, продавец – Укргазбанк.

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5. Незавершенное строительство в Черновцах. Цена продажи – 41,31 млн гривен. Продавец – Государственная исполнительная служба.

Кроме того, книга "Евангелие" 1915 года выпуска стала лотом с наибольшим приростом цены в результате конкуренции между 14 участниками. Цена продажи оказалась на 3 292% выше стартовой.

"Есть очень хорошие результаты работы СЕТАМ в 2019 году. Нам удалось продать на 1 млрд гривен больше, чем в прошлом году, привлечь новых партнеров и покупателей к системе. <...> Успехом я также считаю успешное завершение пилотного проекта по продаже прав аренды на государственную землю, который принес местным общинам 187 млн ​​гривен. Это общая сумма годовой аренды, которую органы местного самоуправления будут получать в течение семи лет", – отметил гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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