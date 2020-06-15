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Европа снимает карантин: какую работу предлагают украинцам за рубежом

15 июня, 06:30

Виталий Андроник , Игорь Тимофеев

Вакансии для заробитчан есть везде – от Польши до Британии

Из-за пандемии COVID-19 часть заробитчан потеряли работу. По оценкам правительства, за время всемирного карантина в Украину вернулись 2,2 млн наших гастарбайтеров. Но как только границу откроют, они опять уедут, прогнозируют эксперты. Какую работу предлагают украинцам за рубежом после карантина – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

В Европе украинцам предлагают ту работу, на которую не идут местные. Это физический труд. Сейчас это полевые работы.

"Уже есть вакансии на полевые работы в Польшу, Словакию, Финляндию. Сезонная работа есть по всей Европе – есть вакансии в Британию, Нидерланды. В Германии, Чехии ищут дальнобойщиков. Вариантов много. Но есть и предложения работы на заводы, там не одно рабочее место, а сразу сотня. В Китай сейчас привлекают "мозги", научные таланты. Например, есть вакансия в научно-исследовательскую лабораторию. Такие вакансии бывают редко, но они есть", – рассказывает Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

Но в некоторых странах остаются карантинные ограничения. Например, при пересечении границы Польши человек обязательно должен провести 14 дней на самоизоляции. И это серьезно мониторится на уровне государства через приложение. Уже при пересечении границы надо доказать, что есть место для самоизоляции. Вместе с тем, учитывая острую необходимость выполнения работ в сельском хозяйстве, в Польше ослабили условия обсервации для работников полей. По сути, им разрешили отбывать изоляцию на месте работы.

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В Словакии есть требование по самоизоляции, но она происходит в местах, которые определяет государство. То есть там за счет государства человека помещают на 14-дневную обсервацию.

В Чехии снимаются требования обсервации, но есть требование предъявить справку о негативном результате теста на COVID-19 сроком не позже, чем за три дня до въезда.

Ранее сайт "Сегодня" писал, с какими проблемами столкнулись украинские заробитчане.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Европа открывает границы: найдется ли работа для украинских заробитчан после коронавируса".

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Где искать новую работу в Украине после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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