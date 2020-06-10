Польша открывает границы для жителей ЕС: названа дата

Поляки отменяют обязательный двухнедельный карантин для приехавших в страну

Польша откроет границы со странами-членами Европейского Союза с 13 июня – жители стран Шенгенской зоны смогут свободно попасть в эту страну.

Информацию об отмене контроля на внутренних границах ЕС уже подтвердил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает RMF 24.

Также с 13 июня отменяется обязательный двухнедельный карантин после въезда в Польшу.

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Отметим, что страна открывает границы с теми странами, которые также отменят контроль для поляков.

Кроме того, с 16 июня восстанавливаются международные авиаперевозки. По словам премьер-министра Польши, правительство страны уже контактирует с LOT (польский национальный перевозчик), чтобы авиакомпания могла должным образом предоставить свои услуги.

Напомним, что соседями Польши по ЕС являются Германия, Чехия, Литва и Словакия.

При этом пока неизвестно, когда в Варшаве решат открыть границы для жителей стран, не являющихся членами ЕС, в частности, это касается и Украины.

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В этом году планируется нововведение – голосование будет проходить как при помощи избирательных участков, так и по почте (не только для тех, кто находится на карантине, но и всех желающих). Президент Анджей Дуда, срок полномочий которого истекает 6 июня, уже подписал этот закон.

Напомним, что в октябре в Польше прошли парламентские выборы, на которых большинство мест – 235 – досталось партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

А какие решения Варшава приняла для противостояния распространению коронавируса, смотрите в видеосюжете:

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