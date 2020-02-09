Федоров ожидает первый миллион: "Дію" скачали 800 тысяч украинцев

Приложение, через которое можно будет оформить 50 админуслуг, популярно в Украине

Смартфон / Фото: Pixabay

Почти 800 тыс. украинцев скачали разработанное правительством мобильное приложение "Дія", которое должно облегчить оформление админуслуг. Об этом рассказал вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Почти 800 тысяч украинцев загрузили "Дію" за двое суток, успешно авторизованных – 667 тысяч. Готовимся к первому миллиону", – написал он.

Приложение загрузили 795 тысяч уникальных пользователей, из них 667,4 тысячи авторизовались через банки.

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Приложение "Дія" возглавило рейтинг украинского App Store в категории Utilities и топ-бесплатных, а также стало первым в рейтинге топ-бесплатных в Play Market.

Федоров добавил, что сейчас реестр работает стабильно, как и авторизация через банки. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и Министерство внутренних дел совершенствует его работу.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что власти пообещали уже в 2020 году объединить в приложении "Дія" 50 админуслуг, которыми наиболее часто пользуются украинцы.

Пока же пользоваться приложениям удобно водителям, которым предложили услугу "водительское удостоверение и техпаспорт в смартфоне". Учитывая, что в 2019 году украинцам выписали 310 959 штрафов на 140 млн гривен только за то, что они забыли дома права, наличие прав в смартфонах как минимум поможет сэкономить.

Весной приложение пополнится новыми возможностями – туда добавят студенческий билет, паспорт гражданина Украины и автогражданку для автомобилистов.

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