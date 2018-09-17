Финансирование разработки нового оружия в Украине могут увеличить: проект бюджета
Минобороны может получить больше средств из бюджета на развитие вооружений и военной техники
Правительство Украины предлагает направить в 2019 году из госбюджета на развитие вооружений и военной техники (ВВТ) по линии Министерства обороны 16,97 млрд грн, что на 3,73% больше в сравнении с параметрами госрасходов на эти цели в 2018 году.
Данные параметры госфинансирования сектора безопасности и обороны закреплены в проекте государственного бюджета Украины на 2019 год, который обнародован на сайте Верховной Рады.
Согласно проекту закона, на развитие, закупку и модернизацию ВВТ по линии Минобороны из общего фонда госбюджета планируется выделить 16 млрд 952 млн грн, и 17 млн 372 тыс. – из специального. Предусмотренный проектом закона общий бюджет Минобороны в 2019 году на 17,93% больше, чем в 2018 году – он оценивается в 101,44 млрд грн.
В общем объеме расходов военного ведомства 80,48%, или 81,64 млрд грн, планируется направить на обеспечение деятельности ВСУ и подготовку кадров.
Как сообщалось, 6 сентября СНБО утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год.
Среди озвученных приоритетов оборонного бюджета страны на 2019 год:
- разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет); артвооружения; бронетехники; высокоточных средств поражения; боеприпасов и продуктов спецхимии;
- усиление системы ПВО государства и возможностей Воздушных сил ВСУ;
- реализация госполитики в сфере кибербезопасности; выполнение мероприятий по развитию и модернизации системы спецсвязи и защиты информации;
- обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет и боеприпасов.
Президент Петр Порошенко подписал соответствующий документ, согласно которому на нужды сектора нацбезопасности и обороны в целом будет направлено более 5% ВВП, как это предусмотрено принятым летом законом о нацбезопасности.
Согласно обнародованным в конце августа по итогам специального совещания в СНБО прогнозным оценкам, объем оборонного бюджета Украины на 2019 год составит порядка 200 млрд грн.
Напомним, рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.
Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.
Вырастут в 2019 году и социальные стандарты – минимальная зарплата и пенсии.
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