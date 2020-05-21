Фонд соцстрахования рассказал о росте показателя ежемесячной страховой выплаты

Выплаты лицам, пострадавшим на производстве, выросли на 11,7% за четыре месяца

За четыре месяца 2020 года средний размер ежемесячной страховой выплаты от Фонда социального страхования Украины (ФССУ), который получит 2,2 млрд для выплат медикам, для лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, вырос на 11,7% и составил 3 657,75 гривен.

"Средний размер ежемесячной выплаты для пострадавших на производствах угольной отрасли составляет 5 003,34 гривен", – рассказали в Фонде.

ФССУ осуществляет страхование более 12 млн работающих на случай травм и заболеваний, полученных при исполнении служебных обязанностей. В частности, в случае стойкой утраты трудоспособности из-за производственных причины Фонд выплачивает деньги, которые компенсируют утраченный заработок в зависимости от степени утраты трудоспособности. Выплаты финансируются до полного восстановления трудоспособности или в течение всей жизни.

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В Украине насчитываются почти 205 500 таких лиц и членов их семей, которые каждый месяц получают от Фонда выплаты. 89 300 из них – пострадавшие на производствах угольной отрасли и их семьи.

В целом в январе – апреле 2020 года Фонд соцстрахования направил 2,8 млрд гривен на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и их семьям, из которых 1,6 млрд гривен – на ежемесячные выплаты пострадавшим шахтерам и членам их семей. Расходы по этому направлению выросли на 119,2 млн гривен, или 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Напомним, в январе 2020 года правительство обещало семьям шахтеров, которые утратили кормильца, повысить размер пенсий. Так, с 1 января 2020 года выплаты семьям погибших шахтеров составляли 1638 гривен в месяц. С 1 июля 2020 года они должны вырасти до 1712 гривен. Следующее повышение должно состояться 1 декабря 2020 года, после чего размер пенсий достигнет 1769 гривен.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство погасило долги по заработной плате горнякам за 2019 год и за февраль 2020 года.

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Президент Владимир Зеленский поручил погасить до апреля задолженности по зарплатам перед горняками, которая сформировалась осенью 2019 года и достигла более 1 млрд гривен.

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