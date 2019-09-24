Газовая "трехсторонка": Шефчович озвучил надежды Европы

Заместитель председателя ЕК надеется на прогресс в ходе следующих дебатов

Марош Шефчович. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Еврокомиссии (ЕК) надеются, что участники трехсторонних газовых консультаций между Киевом, Брюсселем и Москвой добьются прогресса на следующей встрече, которая планируется на третью неделю октября. Об этом заявил заместитель председателя ЕК по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Мы надеемся продвинуться в этих дебатах во время следующего совещания", – сказал он.

При этом, по его словам, стороны пытаются "найти долгосрочное решение, приемлемое для всех".

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Шефчович добавил, что проинформировал Совет ЕС о состоявшемся в Брюсселе 19 сентября очередном раунде трехсторонних консультаций и об обеспечении надежного газоснабжения на предстоящую зиму.

Как писали новости "Сегодня", после встречи 19 сентября Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

В "Нафтогазе" сообщили, что "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что Москва готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину.

Напомним, что действующий транзитный контракт подписали в 2009 году, он истекает в конце этого года.

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