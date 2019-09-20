Названа дата следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту газа

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По итогам переговоров в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович объявил о том, что следующие переговоры по транзиту газа в формате Украина – Россия – Европейская комиссия запланированы на конец октября 2019 года.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Шефчович отметил, что для заключения нового транзитного контракта стороны должны выполнить ряд задач. Так, например, Украина должна продвинуться в отделении газотранспортной системы от "Нафтогаза" и в имплементации европейского законодательства.

Также к этому времени должны быть согласованы три ключевых вопроса будущего контракта – его продолжительность, объемы транзита и тарифы.

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"Финальное решение может быть принято к концу октября", – сказал еврокомиссар.

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украины-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины.

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По словам Шефчовича, Киев и Москва согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах. В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили, что "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го.

А министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину.

Контракт на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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