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В России решили, что Украина не готова заключить газовый контракт по законам ЕС

13 июня, 19:41

Новак считает, что Украине проще продлить действующий контракт

Александр Новак. Фото: Минэнерго РФ
Александр Новак. Фото: Минэнерго РФ.

Украина не готова к заключению контракта по транзиту газа в соответствии с европейским законодательством, а самый простой вариант – продлить действующий, и Россия к этому готова. Об этом 13 июня заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

"Украина на сегодняшний день пока не готова с точки зрения изменений в действующее законодательство для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе. На самом деле, самый простой вариант – это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне", – отметил он.

По его словам, существуют условия, при которых украинская газотранспортная система (ГТС) может быть использована.

"Если будет конструктивный подход, будут предложены приемлемые, экономически конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения — разбирательства в арбитражных судах, в принципе тогда транспортная система может быть использована, но мы знаем на сегодняшний день, что пока нет никаких предложений со стороны украинских коллег", – сказал Новак.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 

В свою очередь глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев неоднократно заявлял о необходимости до зимы накопить в подземных хранилищах Украины около 20 млрд куб. м газа, в связи с чем компании необходимо найти еще около миллиарда долларов.

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Тег газ, Россия, Еврокомиссия, Новак, транзит газа, Шефчович

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Источник:

ТАСС

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