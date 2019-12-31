Газовые переговоры: Коболев назвал одно из крупных достижений Украины

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Крупным достижением украинской стороны в газовых переговорах с Россией стало получение компенсации в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража до заключения нового соглашения по транзиту газа. Такое заявление сделал председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев на брифинге 31 декабря, который транслировал телеканал "Украина 24".

"Очень важно, чего добилась украинская сторона. Это не обмен погашения долга по первому Стокгольмскому арбитражу в сумме 2,9 млрд долларов на отказ от нового трибунала, как это предлагали с самого начала, а вынесение суммы в 2,9 млрд долларов за пределы переговорного стола. И это фактически произошло, потому что эта сумма была погашена до подписания самого соглашения", – пояснил Коболев.

Он признал, что это его приятно удивило, так как до последнего момента были сомнения, что эта часть договоренностей будет выполнена определенным образом.

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"Обменяли новое транзитное соглашение на новый Стокгольмский арбитраж, который был подан недавно. В этом году мы в дополнение к документам, которые были поданы в Стокгольм с нашей стороны как встречные иски к "Газпрому", вывели оценку ущерба, которая составила более 12 млрд долларов. Собственно, этот новый арбитраж украинская сторона и обменяла на новое транзитное соглашение. И это именно та тактика и стратегия, которую команда "Нафтогаза" занимала несколько последних лет, поскольку природой этого арбитража было нежелание РФ продолжать использовать нашу ГТС. Так как "Газпром" согласился пользоваться украинскими транзитными мощностями, мы отказались от этого иска", – рассказал глава "Нафтогаза".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что газовые переговоры завершились 30 декабря и рассказывал о том, что получит Украина от заключения нового соглашения с Россией о транзите.

Напомним, основой газового компромисса стало положение, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов.

27 декабря "Нафтогаз" подтвердил получение денег от "Газпрома" по решению арбитража.

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