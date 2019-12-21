Газовые переговоры с Россией: что должны согласовать Зеленский и Путин

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Украина и Россия достигли принципиального соглашения о транзите газа. Об этом после заседания трехсторонней группы в Берлине 19 декабря сообщил представитель Еврокомиссии на переговорах Марош Шефчович. Он назвал это "положительными новостями для Европы, России, Украины и для газового рынка".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на своей странице в Facebook уточнил, что "принципиальное соглашение" касается именно деталей договора. Впрочем, раскрывать эти детали он не стал, отметив, что выйти на финальное решение стороны смогут на переговорах в Минске, которые начались 20 декабря. На них присутствуют представители Украины и России лично, а Еврокомиссия "в онлайн-формате", написал Алексей Оржель.

Единственная деталь, о которой упомянул министр, – это что Украина планирует получить "справедливую оплату за транспортировку газа". А также заверил, что украинская сторона "независимо от места переговоров, независимо от ситуации, будет отстаивать интересы украинцев".

А вот источники Reuters в Москве оказались более словоохотливыми. Они сообщили, что речь идет о пакетном соглашении. Частью этого соглашения должна стать выплата Россией 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Однако в ответ Киев может отказаться от нового иска в Стокгольмский арбитраж на сумму 12 млрд долларов. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак фактически подтвердил такой расклад по судебным спорам. А также уточнил, что речь сейчас идет о заключении транзитного контракта на 5 лет.

Официальные органы подготовленный проект соглашения пока не комментируют. И в ближайшие дни деталей окончательных договоренностей мы, возможно, и не узнаем. Поскольку после трехсторонней встречи в Минске 20 декабря запланированы еще другие встречи на газовую тематику. В частности, как анонсируют российские СМИ, 21 декабря "Газпром" будет обсуждать детали с украинским "Оператором газотранспортной системы". Кроме того, предварительный текст договора должны одобрить руководители обеих стран. А возможно, им понадобится и личная встреча.

"Договорились договариваться дальше"?

Многие эксперты считают, что до того, как текст согласуют президенты Украины и России, Владимир Зеленский и Владимир Путин, о прогрессе в газовых переговорах говорить рано.

"Пока ни о каких конкретных договоренностях речь не идет, – уверен эксперт в нефтегазовой сфере Геннадий Рябцев. – Речь идет только о том, что стороны не могут договориться без присутствия двух президентов. Если бы договорились – можно было бы подписывать соглашение, и все. А так получается, что стороны "договорились о том, что нужно договариваться" (как выразился руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко на Нормандской встрече, – авт.).

Видео: Громадське телебачення

О том, что текст договора должен быть согласован сна самом высшем уровне, написал в Фейсбуке и сам Юрий Витренко: "Наработаны основные принципы договоров, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне. После этого вопрос будет в имплементации этих соглашений на разных уровнях", – написал он.

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"Для решения вопроса о транзите газа обязательно нужно участие первых лиц государств. Газовый бизнес подразумевает под собой работу и договоренности прежде всего первых лиц государства. Вся "газовая элита" – руководство "Нафтогаза" и "Газпрома" – не имеет к этому отношения. Их приглашают на переговоры только как профессионалов. Но договариваться в этой ситуации будут только первые лица. Всегда так было, и во всем мире так происходит", – говорит вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины по вопросам экономического развития Сергей Костенко.

На чьих условиях договорятся

Относительно того, чьи условия в большей степени найдут отражение в газовых контрактах, эксперты высказывают разные точки зрения.

"Я думаю, соглашение не просто будет, а будет на выгодных для Украины условиях. Риторика России сейчас четко направлена на то, что они должны договориться. Потому что для них, для европейских партнеров и вообще для всех действующих лиц это реальный выход из сложившейся ситуации. Мое личное мнение – никто сейчас не будет загонять себя в патовую ситуацию, когда не известно, чем закончится история с поставками газом. Я считаю, что и руководство украинского Министерства топлива и энергетики сделает все возможное и невозможное для максимально эффективного решения этого вопроса. Я бы не говорил сейчас о разногласиях. Я бы говорил о том, что люди, которые работают в этом направлении, ищут компромисс и ищут правильное решение. И оно будет найдено. Самое главное, что сделал наш президент – и за это ему надо памятник поставить – он усадил за стол переговоров сопредельную сторону – Россию. И она стала нас слышать. Это самое главное", – считает Сергей Костенко.

Эксперт полагает, что главный интерес Украины сегодня заключается в долгосрочном партнерстве, и это условие в газовых договоренностях найдет отражение.

"Я считаю, что наш интерес на сегодняшний день – долгосрочное партнерство. Вся ситуация по Стокгольмскому арбитражу – это все надуманное, и это ничего не даст. Еще нет ни одного прецедента, когда кто-то с кого-то что-то взыскал. Есть только одна проблема: это накал отношений. Но это, опять-таки, мое мнение. А самое главное требование, которое будет у русских, я думаю, – это контроль. Они всегда боялись, что идет несанкционированный отбор газа на территории Украины. И из-за этого начинали срываться поставки. Мы должны гарантировать, что поставки будут в 100%-ном объеме и что никакого несанкционированного отбора не будет. И тогда это даст возможность даже реально получить компенсацию, которую мы выиграли в Стокгольмском арбитраже. Мы должны выйти на ту позицию, что мы работаем чисто с экономической точки зрения. И самое главное, что удалось руководству страны, – вывести газовый вопрос именно в коммерческую площадь", – говорит Сергей Костенко.

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что наиболее выгодный для Украины вариант – создание восточно-европейского газового хаба – сейчас на переговорах вообще не обсуждается. А принципиальные разногласия касаются сроков контракта и способа получения Украиной выигрыша по Стокгольмскому арбитражу.

"Сейчас все стороны переговоров, в принципе, понимают ту точку, в которую должны прийти: это вариант усеченного транзита. Украинская сторона уже смирилась с тем, что это будет не 100 млрд кубов, а 40-60 млрд. На это же согласна Европа, на это же согласен "Газпром". И, когда все сошлись на одной точке переговоров, которая не выгодна Украине, но выгодна Европе и России, началась политика додавливания оппонента. Лонг-лист пожеланий Газпрома – это отказ Украины от претензий в рамках Стокгольмского арбитража (как от новых, так и от тех, что Украина уже выиграла). Россия обещает компенсировать несколько миллиардов, что мы уже выиграли, в виде так называемой скидки на газ, который они хотят продавать Украине. Но хотят оформить это не как компенсацию, а именно как скидку на газ. Кроме того, они хотят получить доступ на льготных условиях на украинский газовый рынок – продавать нам газ напрямую. Сейчас газовый рынок позволяет российским компаниям и так продавать в Украине газ. Но они не хотят заходить на этот рынок как рыночные участники, а хотят продавать газ непосредственно "Нафтогазу". Потому что это уже будет регулироваться фактически межгосударственными соглашениями. То есть, конечно, корпоративными, между "Нафтогазом" и "Газпромом", но которые по статусу почти приравниваются к государственным. Кроме того, на рынке достаточно сложно зашить в цену корпоративный интерес, а в переговорах с корпоративным участником – можно. Ну, и самое главное – на рынке нельзя зашить в цену скидку в счет компенсации нашего выигрыша в Стокгольмском арбитраже. Ее можно зашить только в рамках соглашения с "Нафтогазом" о прямых поставках газа", – объясняет Алексей Кущ.

"Нафтогаз", по его словам, конечно, хочет сохранить позиции по Стокгольмскому арбитражу и не допустить прямого соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом" о поставках газа. Однако удастся ли удержаться на этих позициях – неизвестно.

"Все будет зависеть от субъективных факторов. США не вовремя для России приняли пакет "санкций из ада", который вводит дополнительное санкционное давление. Россия на 90% уверена, что может достроить "Северный поток-2", но на 10% у нее все-таки есть сомнения. Если россияне понимают, что "Северный поток-2" откладывается или задерживается на год-два, тогда они могут подписать с Украиной соглашение о транзите 40-60 млрд кубов газа на 5 или 10 лет. Если же они будут понимать, что "Северный поток-2" запускается в срок, тогда им выгодно додавить Украину, и в таком случае максимум, на что они пойдут, это разовый газовый зимний пакет, то есть на ближайший отопительный сезон. А если они получат сигналы, что с "Северным потоком" вообще все замечательно, то они могут пойти на такой своеобразный газовый "блэкаут". Причем эти инструменты давления будут рассматриваться ими в том числе и как инструменты давления на Европу, чтобы мотивировать европейцев защищать "Северный поток-2". Потому что 5- или 10-летнее транзитное соглашение с Украиной частично демотивирует Европу в поддержке "Северного потока-2". Поэтому сейчас россияне ведут такую хитрую игру, тактическое лавирование, ожидая, что произойдет в ближайшие недели или месяцы. А мы, к сожалению, в этих переговорах играем пассивную роль, роль объекта, а не субъекта", – считает Алексей Кущ.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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