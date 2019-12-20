Подробности газового контракта: названы сроки транзита

Российская сторона рассказала о некоторых деталях из нового газового контракта между Украиной и Россией

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Новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины, по данным российских СМИ, заключат сроком на 5 лет. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики России Дмитрий Козак по итогам переговоров, состоявшихся 20 декабря в Минске.

Он добавил, что подписание соглашения должно состояться до конца 2019 года.

"Объемы – необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", – сообщил Козак.

Он также добавил, что между Украиной и Россией "больше не будет судебных споров", а действующие споры стороны урегулировали.

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Речь идет о 3 млрд долларов, которые "Газпром" уже должен "Нафтогазу Украины" (их, по словам заместителя Минэнерго России, стороны урегулировали), а также о новых исковых требованиях "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12,25 млрд долларов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

В тренде Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов.

Вопрос присужденных выплат был главным камнем преткновения в переговорном процессе о новом газовом контракте. В числе прочего российская сторона настаивала, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. А Украина аргументировала свою позицию тем, что отказ от исков нецелесообразен.

Как известно, срок действия предыдущего контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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