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Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусов

14 августа, 21:01

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Санкции будут адресными, говорит Анн Линде

Вводимые Евросоюзом санкции в отношении Беларуси не будут направлены против простых граждан республики. Об этом министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила в интервью телеканалу SVT.

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"Я довольна результатом по Беларуси. Сейчас начинается работа над предложением конкретных адресных санкций против тех, кто несет ответственность как за фальсификацию, так и за саму процедуру выборов, а также за имевшее место насилие. Все также согласились с тем, что эти санкции не должны затрагивать белорусский народ", — отметила она. Министр также обещает, что запланированные ЕС меры не потерпят неудачу.

Напомним, что Литва готова ввести санкции против Лукашенко, не дожидаясь решения ЕС.

Президент Литовской Республики (2009—2019) Даля Грибаускайте в комментарии новостям "Сегодня" заявила, что для Лукашенко пришло время "увидеть картину очень четко и понять, что люди в Беларуси больше не принимают его "фальсифицированные выборы", которые не были ни свободными, ни справедливыми".

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Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила сделанное ранее главой МИД заявление о том, что в отношении ответственных за нарушение прав человека в Беларуси могут быть введены санкции.

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А тем временем напомним, что Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал не высовываться.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Швеция ЕС Беларусь санкции Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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