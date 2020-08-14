Должны быть санкции: Меркель резко осудила режим Лукашенко

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила сделанное ранее главой МИД заявление о том, что в отношении ответственных за нарушение прав человека в Беларуси могут быть введены санкции.

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Об этом, как сообщает Deutsche Welle, 14 августа заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберг.

По его словам, Меркель назвала "неприемлемы" репрессии в отношении мирных демонстрантов в Беларуси, а массовые задержания и насилие со стороны силовиков "шокировали" бундесканцлера.

"С нашей точки зрения, необходимо будет обсудить санкции против виновных в нарушениях прав человека", – заявил Зайберт.

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Кроме того, в поддержку санкций выступила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Необходимо ввести дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или права человека в Беларуси", – написала она в Twitter.

Фон дер Ляйен напомнила о сегодняшнем саммите министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, на котором будет принято решение насчет ситуации в Беларуси. Глава ЕК уверена, что сегодняшняя встреча продемонстрирует "твердую поддержку прав народа Беларуси на основные свободы и демократии".

Ранее с аналогичным заявлением выступили и США – госсекретарь Майкл Помпео пригрозил Минску санкциями и приостановлением поставок нефти.

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Больше о том, как сильно и какие именно санкции угрожают режиму Александра Лукашенко из-за репрессий в отношении протестующих, читайте в материале "Лукашенко все контролирует, но есть опасность: протесты в Беларуси могут ударить по экономике Украины" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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