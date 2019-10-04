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Гончарук на презентации программы Кабмина в Раде: Украина должна меньше одалживать

4 октября, 17:35

Премьер считает необходимым снижать дефицит госбюджета

/ Фото: Кабинет министров Украины

Украина должна уменьшить объемы привлекаемых заимствований, для чего Кабинет министров будет постепенно снижать дефицит государственного бюджета и стоимость государственных заимствований.

Об этом 4 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя программу деятельности Кабинета министров в Верховной Раде.

"Украина должна меньше одалживать, а для этого нужно снижать дефицит государственного бюджета. На следующий год он все еще большой, но каждый следующий год мы будем предлагать его сокращать", - сказал он.

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По его словам, Кабмин также намерен снизить стоимость государственных заимствований, в том числе постепенно заменять более дорогие и краткосрочные кредиты более дешевыми и долгосрочными, а также снижать отношение долга к валовому внутреннему продукту (ВВП).

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas

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Ранее Гончарук заявил, что Кабинет министров улучшит макропрогноз в готовящемся ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2020 год.

Новости "Сегодня" писали, что Кабинет министров планирует за пять лет – до 2024 года – сократить отношение государственного долга к ВВП до 40%, а также уменьшить стоимость обслуживания государственного долга.

В проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета – 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше – 2,09% против 2,28% год назад). Рост ВВП, согласно документу, составит 3,3% (было 2,8%), инфляция – 6% (было 8,4%), курс доллара – 28,2 грн (было 29,4 грн).

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Кабмин Верховная Рада долги госбюджет госдолг бюджет-2020 Гончарук

Источник: УНИАН

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