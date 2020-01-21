Гончарук обещает отдать частникам государственные свинофермы

Глава правительства анонсировал ряд мер по борьбе со "схемами"

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Непрофильные активы госкомпаний, которые плодят коррупцию, будут отданы в частный сектор.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с руководителями госпредприятий и государственных банков.

"Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и другие. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски", – сообщил глава правительства.

Гончарук пообещал представителям государственных предприятий, что Минэкономики завершит работу и финализирует предложения по подготовке государственных заказов на предприятия.

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Кроме того, сотрудники Минэкономики должны сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов госкорпораций.

"Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", – сказал премьер. Напомним, именно такое требование к правительству высказал президент Владимир Зеленский, когда шла речь об отставке Кабмина.

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Помимо этого, задание от Гончарука получил и Фонд государственного имущества.

"Акцентировал, что Фонд госимущества выстраивать наши способности для привлечения инвестиций путем продажи частным инвесторам тех объектов, которые являются убыточными и нестратегическими для страны", – сказал глава Кабмина.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что жители 124 украинских городов получили платежки со сниженными на 30% тарифами. Тарифы пересмотрели в 15 областных центрах: Виннице, Луцке, Днепре, Житомире, Запорожье, Кропивницком, Львове, Одессе, Ровно, Тернополе, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Чернигове, Ивано-Франковске, Киеве.

Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились, а Кабмин предоставил местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.

Чтобы украинские граждане почувствовали улучшения в самом скором времени, правительство поставило себе целью снижение процентной ставки по ипотечным кредитам до 10-11% годовых. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук 19 января в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

Видео: Украина 24

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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