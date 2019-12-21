Гончарук рассчитывает на снижение цен на газ для населения

Глава правительства отметил, что в настоящее время цены на газ для потребителей максимальны

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук оптимистично настроен относительно переговоров по транзиту российского газа и рассчитывает, что цифры в платежках для украинцев будут меньше.

В пятницу вечером в эфире одного из украинских телеканалов премьер подчеркнул, что Украине "необходим этот транзит, так как это позволит нам значительно снизить цену для потребителей". "Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы и для украинской промышленности, и для украинского потребителя цена в платежке была минимальной настолько, насколько это возможно", – заверил Гончарук.

Глава правительства отметил, что в настоящее время цены на газ для потребителей максимальны. Отвечая на вопрос о том, будет ли эта цифра меньше, премьер сказал: "Все зависит от того, как завершатся переговоры по транзиту газа. Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этой будут первые новости... И мы получим существенный прогресс".

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"Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платежку. И будет еще меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта. Я думаю, что все будет хорошо, мы над над этим работаем, я очень оптимистично настроен относительно перспектив подписания и этого контракта, и снижения цены", – подытожил Гончарук.

В тренде Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины, по данным российских СМИ, заключат сроком на 5 лет. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров, состоявшихся 20 декабря в Минске.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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