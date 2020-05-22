Коронакризис обвалил промышленность в Украине на 16%

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в апреле в перерабатывающей промышленности

Спад промышленного производства в Украине в апреле 2020 года в годовом выражении – к апрелю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 16,2% после падения на 7,7% в марте. Об этом рассказали в Государственной службе статистики Украины (Госстат).

С учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в апреле в годовом выражении упало на 16,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в апреле упало на 12,8% без учета корректировки на эффект календарных дней, а с учетом корректировки – на 6%.

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В Госстате отметили, что наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в апреле в перерабатывающей промышленности – 20,3%. В добывающей промышленности падение составило 11,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,2%.

Наибольшее падение зарегистрировано по потребительским товарам длительного использования и по инвестиционным товарам – соответственно 40,4% и 34,3%. По товарам промежуточного потребления производство упало на 22,1%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозируют, что падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году может составить 4,2%, тем временем Государственная служба статистики сообщает, что реальный ВВП нашей страны в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в 2019 снизился на 1,5%.

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За четыре месяца 2020 года портовые операторы в морских портах Украины перевалили 55 млн тонн грузов, что на 6,1 млн тонн или на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В Украине, где скоро готовятся отменить ограничения на перевозки, транспортные предприятия в январе-апреле 2020 года сократили перевозку грузов на 15,3% по сравнению с январем-апрелем 2019 года – до 184,8 млн тонн. При этом наибольшее падение было зафиксировано в железнодорожных перевозках ("минус" 15,3%).

Предельный запас прочности украинской экономики в условиях эпидемии и карантина не превышает шести месяцев. О том, сколько еще протянут украинцы без сбережений, смотрите в сюжете:

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