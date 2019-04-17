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Гройсман пригрозил Коболеву отставкой из-за цены на газ для украинцев

Сегодня, 12:19

Заявление премьера прозвучало на заседании правительства

Фото: Владимир Гройсман / Twitter
Фото: Владимир Гройсман / Twitter.

Компания "Нафтогаз Украины" должна до 24 апреля проинформировать население об установлении цены на газ с мая ниже 8,55 грн за куб. м.

Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, подводя итоги трехлетней работы Кабмина под его руководством.

В противном случае он пообещал инициировать отставку руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"До 24 числа даю время определиться. Если нет – до свидания", – сказал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что "ему это все надоело, как и миллионам украинцев".

"Простите меня за эмоциональность, но в этом вопросе я буду непоколебим. Я подчеркиваю то, что все решения правительства должны быть выполнены. Кто с этим не согласен в национальной компании, заявление на стол и пошли гулять в другую сферу", – добавил Гройсман.

Напомним, решение Кабмина, которое разрешает "Нафтогазу" снизить цену на газ для населения, было принято 3 апреля. В правительстве объяснили его тем, что, по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.


В тот же день "Нафтогаз" сообщил, что стоимость газа для населения уменьшилась еще с 1 апреля.

16 апреля в "Нафтогазе" отметили, что не могут выполнить постановление Кабмина о снижении стоимости газа для населения. Как заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, снижение цены предусмотрено постановлением № 293, которое не отменяет режим спецобязательств, возложенный на "Нафтогаз" постановлением № 867. Именно последнее постановление и предлагает компания отменить или изменить.

17 апреля "Нафтогаз Украины" попросил правительство отменить решение о повышении цены на газ для украинцев с 1 мая на 15%.

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Тег Кабмин, Нафтогаз, Гройсман, Нафтогаз Украины, Владимир Гройсман, Коболев, Андрей Коболев

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