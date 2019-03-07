Гройсман раскритиковал зарплаты в "Нафтогазе"

По словам премьера, зарплаты в газовой компании не устраивают ни общество, ни правительство

Фото: Кабинет министров Украины

Гройсман раскритиковал зарплаты в "Нафтогазе" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/144/a11/5c8144a11bc41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/144/a11/5c8144a11bc41.jpg 2019-03-07T18:24:00+02:00 Экономика По словам премьера, зарплаты в газовой компании не устраивают ни общество, ни правительство

Государство не может платить менеджменту "Нафтогаза Украины" зарплаты, которые в три-четыре раза больше, чем в аналогичных компаниях Европейского Союза.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Винницу, сообщает "Укринформ".

По его словам, условия контракта с председателем правления компании Андреем Коболевым, который был подписан в 2016 году, не устраивают Кабинет министров.

"Контракт на тех условиях, на которых он был заключен и подписан в 2016 году – за день или два до назначения нашего правительства, предусматривал ряд условий, которые не устраивают ни общество, ни правительство… Мы не можем платить в три-четыре раза больше, чем получают коллеги в европейских странах", – сказал глава правительства.

Напомним, в январе 2019 года Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза" и пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. Его возмутило, что после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 2018 году между сотрудниками "Нафтогаза" разделили около 40 млн долларов премии.

Коболев ответил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, хотя признался, что "это более семи цифр до запятой".

28 февраля в СМИ появилась информация, что набсовет "Нафтогаза" направил письмо Гройсману и Министерству экономического развития и торговли, в котором говорится о необходимости продлить договор с Коболевым на три года с месячным окладом в размере 2,08 млн гривен.

В тот же день Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений относительно нового контракта с Коболевым. 6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта.

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