Гройсман заявил о "плане Б" на случай остановки транзита российского газа

Вопрос сохранения транзита остается сложным, считает премьер-министр

Фото: AFP

У Украины есть альтернативный план действия на случай прекращения транзита газа из России в ЕС с 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Безусловно, есть "план Б" на случай, если Россия прибегнет к другим действиям, хотя вопрос является очень сложным, очень непростым. Я считаю, что "Нафтогаз Украины" и его менеджмент достаточно отстали от выполнения того плана, который был утвержден правительством 1 июля 2016 года, об отделении газотранспортной системы в отдельную юридическую структуру, которая будет соответствовать европейскому законодательству", - сказал Гройсман.

При этом премьер не стал уточнять, в чем заключается этот альтернативный план действий.

Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания разрабатывает план действий на случай прекращения транзита российского газа через Украину с 2020 года. В частности, Витренко озвучил основные шаги украинской стороны при возможной остановке транзита.

Напомним, ранее Украина поставила Россию перед выбором по транзиту газа по своей территории после 2019 года: подписать новый контракт или компенсировать потери украинской стороны.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите из России в страны Европы газа через Украину после 2019 года. По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договор.

После переговоров стало известно, что "Нафтогаз" готов снизить сумму претензий к "Газпрому" с 12,5 млрд долларов до 2 млрд долларов, если будет подписан долгосрочный контракт на транзит газа. 11 февраля он заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

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