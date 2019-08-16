"Хорошо, но нестабильно": что может обвалить рекордный рост украинской экономики

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Рекордный с 2016 года рост украинской экономики во втором квартале 2019 года на уровне 4,6%, который отметили специалисты Bloomberg, – это позитивное явление, но его вряд ли можно считать устойчивым и качественным. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт связывает рост ВВП с восстановительными процессами в украинской экономике после падения из-за военных действий на Донбассе, а также хорошей конъюнктурой на внешних рынках.

"4,6 % – это хорошо, но недостаточно. Сейчас идет восстановительный рост из-за падения в 2014-15 годах из-за войны. Наши производители ищут новые рынки сбыта. Восстанавливается экспорт, хорошая конъюнктура на наши главные сырьевые товары: металлургию, химию, аграрную продукцию", – отмечает Загородний.

По его словам, несмотря на такой позитив, в украинской экономике все же существуют проблемы, которые могут перечеркнуть достижения.

"У нас есть еще огромные экономические проблемы. Например, отрицательное сальдо торгового баланса - примерно 10 % - из-за неудачной экономической политики. Нет продуманной протекционистской политики, которая позволяла бы нам наращивать экспорт, в первую очередь, товаров с высокой добавленной стоимостью. Это все пока очень неустойчиво. Ибо вот только просядет цена на наши товары, и весь этот рост исчезнет буквально за минуту", – объясняет экономический эксперт.

Эксперты Bloomberg считают, что с такими темпами Украина может повторить успех Польши. Однако Загородний считает, что об этом говорить пока рано.

"Польша прошла совсем другой путь. Она прошла реформирование своей экономики еще 20 лет назад. Там были созданы институты, которые позволили ей активно расти, привлекать инвестиции. Следующее, Польша является членом ЕС и крупнейшим реципиентом по дотациям. Плюс, у них есть доступ на рынок ЕС", – говорит Загородний.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак также считает оценки Bloomberg авансовыми и говорит о том, что для повторения успеха Польши нужно иметь стабильный рост ВВП.

"Сравнение с Польшей делать можно. Но Украине, чтобы сравниться с Польшей, надо иметь ежегодный рост ВВП не ниже 10 %. Тогда лет через 25-30 мы можем догнать их. При этом их экономика не будет ждать. При сегодняшних же темпах нам надо 50 лет", – комментирует Новак.

По мнению эксперта, чтобы удержать имеющие темпы роста, Украине нужно не строить дальновидные планы, а делать реальные шаги сейчас. К примеру, привлекать инвестиции.

"Чтобы рост был устойчивым, нужно активно привлекать инвестиции в страну и иметь внутренние инвестиции. Мы пока этого не наблюдаем", – подводит итог Загородний.

А чтобы такие инвестиции приходили в Украину, надо создать благоприятный климат.

"Для роста экономики нужны инвестиции, а также кредитно-долговой ресурс, при условии если он используется эффективно. Для первого и второго надо благоприятные инвестиционные условия. Только тогда можно рассчитывать, что Украина станет интересной для отечественных и иностранных бизнесменов", – объясняет Новак.

Напомним, по итогам второго квартала 2019 года реальный ВВП Украины вырос на 4,6% в годовом измерении. В первом квартале 2019 года рост реального ВВП составлял 2,5%.

В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует НБУ, составит 3%, а в 2020-м – 3,2%. Рост реального ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ежегодные темпы роста ВВП Украины достигнут 5-7% через пять лет. Об этом глава государства заявил во время визита в Турцию:

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