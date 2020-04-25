Хранение черного золота: "Нафтогаз" обратился в Минфин за разрешением

Для привлечения клиентов с излишками нефти для ее хранения в Украине надо предоставить им режим "таможенного склада"

"Нафтогаз" обратился в Министерство финансов за разрешением на создание режима "таможенный склад" на базе своих мощностей для предоставления услуги по хранению нефти. Об этом рассказал глава правления НАК Андрей Коболев.

"Мы столкнулись с проблемой, о которой проинформировали Министерство финансов, что для предоставления услуг по хранению нам нужно получить разрешение таможенного лицензионного склада, потому что большинство этой нефти в Украине в будущем перерабатываться не будет", – сообщил Коболев.

Он отметил: для привлечения поставщиков нефти им необходимо предоставить возможность не оплачивать НДС при ввозе сырья.

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"Если такой режим нам позволят применить, то есть возможность, что мы получим дополнительных клиентов", – сказал Коболев, уточнив, что доходы от предоставления этой услуги могут составить 1-3 млн долларов в месяц.

"Я думаю, за это стоит побороться, и мы надеемся на понимание как министра, так правительства", – резюмировал глава "Нафтогаза".

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко также отмечал, что Украине нужно монетизировать инфраструктуру для хранения нефти в условиях глобальной нехватки емкостей для черного золота. Напомним, в США, емкостей для хранения нефти хватает только до ноября при действующих темпах добычи и потребления.

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Однако возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории страны не урегулированы на законодательном уровне. Так, согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах – импорт и транзит.

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Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит "Нафтогазу", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

Сайт "Сегодня" писал о том, что далеко не все страны, которые добывают нефть, могут легко остановить процесс нефтедобычи в случае перенасыщения рынка. Одним странам-производителям легче сократить добычу нефти, другим – практически невозможно.

Эксперты полагают, что излишки нефти заполнят хранилища в ближайшие недели.

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