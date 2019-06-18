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Хранилища заполнены на 40%: сколько газа накопила Украина на зиму

18 июня, 09:25

Импорт газа по реверсу из Европы сохраняется

Фото: AFP

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд кубометров, по состоянию на 16 июня составили 12,58 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы, госкомпании "Укртрансгаз", обнародованные 18 июня.

По информации компании, за сутки в ПХГ закачано 79,14 млн куб. м газа, газ из хранилищ не отбирался. Теперь украинские ПХГ заполнены на 40%. 

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Украина продолжает импортировать газ по реверсу из Европы, а не напрямую из РФ. За последние отчетные сутки страна получила 39,37 млн куб. м газа из Словакии, 14,8 млн куб. м – из Венгрии и 4,20 млн куб. м – из Польши.

Как известно, Украина начала сезон закачки природного газа 5 апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что в целом необходимо накопить 20 млрд куб. м газа в ПХГ для прохождения отопительного сезона в случае прекращения импорта газа из РФ после 1 января 2020 года. Для этого "Нафтогаз" должен найти 1 млрд долларов финансирования

Также сообщалось, что Украина планирует наращивать добычу газа внутри страны, чтобы полностью отказаться от импорта голубого топлива уже в ближайшие годы. По мнению правительства, страна вполне способна перейти на полное обеспечение потребностей в голубом топливе, но осталось "найти" еще около 11 млрд кубометров газа собственной добычи в год. 

Например, в Полтавской области недавно пробурили новую скважину глубиной шесть километров, которая позволит добывать больше украинского газа. Подробнее рассказали новости "Сегодня":


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Тег газ, Нафтогаз, Украина, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

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Источник:

Сегодня

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