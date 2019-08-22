"Идет переписка": в НБУ сообщили о переговорах с МВФ на техническом уровне

По словам Чурия, речь о подписании документов по новой программе пока не идет

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов начинают вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно дальнейшего сотрудничества на техническом уровне. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий в интервью УНИАН.

"Идет переписка. Понятно, что речь пока не идет о подписании документов, но диалог продолжается. Мы ожидаем приезда представителей МВФ в Украину, когда будет сформировано новое правительство, то есть это должно быть уже скоро", – сказал он.

По его словам, новая программа с МВФ, скорее всего, будет включать невыполненные условия предыдущей программы, включая законы о "сплит" (перераспределение функций надзора за рынком небанковских финансовых услуг) и защите прав потребителей финансовых услуг, а также возобновлении ответственности за незаконное обогащение.

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Он добавил, что МВФ требует не установления конкретной цены на газ, а ее соответствия рынку.

Замглавы НБУ также озвучил ожидания регулятора относительно траншей МВФ.

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"Наш прогноз предполагает получение в этом году двух миллиардов долларов по новой программе с МВФ. И в следующем году тоже", – сказал он.

Новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что , по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита.

В свою очередь, как отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, правительство должно согласовать новое соглашение с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

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