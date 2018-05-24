Инфляция в Украине стабильно снижается – НБУ

При этом в Нацбанке назвали обязательное условие, при котором инфляция к концу года будет ниже 10%

В апреле, по данным Госстата, общая инфляция в Украине замедлилась до 13,1% в годовом измерении, причем Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что незначительное отклонение уровня инфляции от прогнозных значений в ближайшие месяцы сойдет на нет. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ, посвященном монетарной политике центробанка.

По предварительным оценкам Национального банка, в мае инфляция существенно снизится, "отражая как статистические эффекты базы сравнения, так и значительное удешевление продуктов питания".

"Проведение Национальным банком жесткой монетарной политики продолжало сдерживать фундаментальный инфляционное давление. Об этом свидетельствует показатель базовой инфляции – он в апреле остался неизменным на уровне 9,4% в годовом измерении и отвечал прогноза Национального банка", – отметили в НБУ.

При этом замглавы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что по итогам мая инфляция прогнозируется на уровне ниже 12%.

В Нацбанке также добавили, что наиболее ощутимо влияние монетарной политики – в частности, в реализации принципа "дорогих денег", – проявилось через канал обменного курса гривни: национальная валюта укрепляется января 2018 года. Кроме того, в НБУ отметили и некоторое улучшение инфляционных ожиданий.

Потребительская инфляция продолжит постепенно снижаться в соответствии с прогнозом Национального банка, обнародованном в Инфляционном отчете за апрель 2018 года, считают в центробанке. Согласно прогнозу, инфляция составит 8,9% на конец текущего года и вернется в целевой диапазон в середине 2019 года.

"Этому (возвращению инфляции в целевой диапазон – Ред.) будут и впредь способствовать монетарные условия, которые на сегодня уже достаточно жесткие", – подчеркнули в НБУ.

Вместе с тем, в Нацбанке отдельно отметили, что такой прогноз будет оставаться актуальным лишь при условии реализации его ключевого предположения – дальнейшего продвижения в осуществлении структурных реформ, в частности в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.