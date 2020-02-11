Инфляция замедлилась до 3,2%: побит предыдущий рекорд

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Потребительская инфляция в Украине в январе 2020 года в годовом выражении — по сравнению с январем 2019 года – составила 3,2%, замедлившись с 4,1% в декабре. Такую информацию обнародовали в Госстате.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в январе этого года выросли на 0,2%.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что 30 января Национальный банк Украины отчитался о рекордно низкой инфляции, которая в 2019 году замедлилась до 4,1% (с 9,8% в 2018 году). Это стало самым низким уровнем за последние шесть лет.

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Также мы сообщали о том, что корзина самых востребованных рядовыми украинцами товаров и услуг подорожала за минувший год намного больше, чем увеличилась инфляция. Это выяснил сайт "Сегодня", сравнив данные Госслужбы статистики о ценах на товары и услуги в декабре 2019 года и в декабре 2018 года. По нашим подсчетам, оказалось, что корзина стала дороже на 12,36% в условиях рассчитанной Госстатом инфляции за этот период в 4,1%.

Помимо этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как выросли цены за девять лет.

А новости "Сегодня" раскрыли, что такое "индекс курятины":

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