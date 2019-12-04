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Иск "Нафтогаза" к "Газпрому": в суде Амстердама состоялись важные слушания

4 декабря, 18:29

По оценкам экспертов «Нафтогаза», слушания прошли успешно для компании

/ Фото: Сегодня

В Окружном суде Амстердама состоялись слушания по иску "Нафтогаза Украины" о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительного его исполнения на территории Нидерландов. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"По оценкам экспертов "Нафтогаза" – слушания прошли успешно для компании и в конце февраля суд может удовлетворить иск "Нафтогаза". Это позволит начать реализацию ранее арестованных активов Газпром в Нидерландах", – говорится в сообщении.

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Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, суд определил ожидаемую дату вынесения решения – 25 февраля 2020 года.

Ранее Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа в Украину.

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Новости "Сегодня" писали, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, которые "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

В "Нафтогазе" взимают активы "Газпрома" через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурге.

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Газпром Нафтогаз Украины Стокгольмский арбитраж

Источник: Сегодня

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