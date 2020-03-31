Историческое событие и "рука МВФ": как соцсети отреагировали на принятие земельного закона

В Украине стартовала земельная реформа. В ночь на вторник, 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла во втором чтении и в целом закон № 2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.
Документ предусматривает снятие моратория на продажу сельхозучастков и запуск рынка земли в стране с 1 июля 2021 года.
Принятие этого закона было одним из условий для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Поддержать земельную реформу нардепов призвал лично президент Владимир Зеленский, который приехал в Раду и присутствовал на голосовании.
Как известно дискуссии относительно открытии рынка ведутся, принятие земельного закона вызвало бурную реакцию в соцсетеях.
Так, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов поддержал решение Верховной Рады.
"Политически и концептуально – это историческое событие и большая победа прогрессивных сил в Украине. До вчерашнего дня, Украина входила в 6-ку стран, в которых нет легального рынка земли. Нелегальный конечно был. Мораторий на рынок земли был введен в 2001 году. Почти 20 лет украинцы пытались запустить рынок земли. Все президенты пробовали, все премьер-министры пробовали, даже Юлия Владимировна. И вот наконец получилось!", – написал он в Facebook.
Вместе с тем, экс-министр выразил опасение, что те ограничения, которые остаются на рынке земли, "делают его обрезанным и неэффективным", поскольку первые три года юридические лица – компании – не смогут покупать землю.
"Исключение компаний с рынка земли – это удар по развитию отрасли. В то же время, люди, которые привыкли к серым схемам и имеют свободную наличность, смогут воспользоваться новым рынком земли для накопления больших объемов земли", – предупредил Милованов.
Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, в свою очередь отметил, что с принятием закона вопрос создания и функционирования рынка земли далеко не исчерпан.
"Для меня же главное, что в Украине, наконец, преодолена российская имперская и большевистская практика закрепощения селянина. Граждане получили реальные механизмы распоряжаться своей собственностью", – написал он в Facebook.
Еще один нардеп от "Слуги Народа" Никита Потураев заявил, что принятие закона дает возможность селянам стать полноправными собственниками земли.
"В парламенте независимой Украины, мой голос, среди других голосов патриотов, помог украинским селянам стать полноправными хозяевами их земли. Нет памятника, на котором я мог бы что-то написать. Поэтому пусть наш закон будет монументом всем борцам против большевистского крепостничества", - написал он.
Тем временем экс-нардеп Борислав Береза в свою очередь отметил, что реализацию принятого закона уже пытаются заблокировать – в Раду внесли постановление о его отмене, и постановление теперь необходимо срочно рассмотреть.
"Как я и предсказывал, но имплементацию закона о земле будут задерживать по максимуму", – написал он в Facebook.
Блогер и украинский офицер Глеб Бабич считает принятый закон результатом компромисса, достигнутого в парламенте.
"Если кто-то не понимает, что без десятимиллиардной помощи от международных организаций мы не пройдем этап карантина и падения экономики – мне жаль. Если через месяц народ, у которого закончатся деньги и припасы, выйдет на улицу – земля будет популярна только в виде мест захоронения (даже без учета статистики вируса)", – написал он.
По мнению журналиста Юрия Бутусова, принятый закон – это не "победа" и не "катастрофа", "это МВФ заставил украинцев сделать реальное движение в сторону рынка земли под угрозой дефолта".
"Но угрозу разворовывания земли этот закон не устраняет. Приведет ли это к прогрессу или к провалу – зависит от государства. Если не устранить риски – ключевой актив Украины будет позорно разбазарен. Наша земля стоит дороже любых денег МВФ и никакой кредит ее не компенсирует. Но и стоять на месте уже нельзя", - написал он.
Более детально о принятом законе читайте в материале "Сегодня" Рынок земли открывается: что приняла Рада и кто сможет покупать участки.
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