Историческое событие и "рука МВФ": как соцсети отреагировали на принятие земельного закона

Есть угроза, что принятый под давлением МВФ закон приведет к разворовыванию земли

В Украине стартовала земельная реформа. В ночь на вторник, 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла во втором чтении и в целом закон № 2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.

Документ предусматривает снятие моратория на продажу сельхозучастков и запуск рынка земли в стране с 1 июля 2021 года.

Принятие этого закона было одним из условий для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Поддержать земельную реформу нардепов призвал лично президент Владимир Зеленский, который приехал в Раду и присутствовал на голосовании.

Выступление Зеленского в Раде

Как известно дискуссии относительно открытии рынка ведутся, принятие земельного закона вызвало бурную реакцию в соцсетеях.

Так, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов поддержал решение Верховной Рады.

"Политически и концептуально – это историческое событие и большая победа прогрессивных сил в Украине. До вчерашнего дня, Украина входила в 6-ку стран, в которых нет легального рынка земли. Нелегальный конечно был. Мораторий на рынок земли был введен в 2001 году. Почти 20 лет украинцы пытались запустить рынок земли. Все президенты пробовали, все премьер-министры пробовали, даже Юлия Владимировна. И вот наконец получилось!", – написал он в Facebook.

Вместе с тем, экс-министр выразил опасение, что те ограничения, которые остаются на рынке земли, "делают его обрезанным и неэффективным", поскольку первые три года юридические лица – компании – не смогут покупать землю.

"Исключение компаний с рынка земли – это удар по развитию отрасли. В то же время, люди, которые привыкли к серым схемам и имеют свободную наличность, смогут воспользоваться новым рынком земли для накопления больших объемов земли", – предупредил Милованов.

Реклама

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, в свою очередь отметил, что с принятием закона вопрос создания и функционирования рынка земли далеко не исчерпан.

"Для меня же главное, что в Украине, наконец, преодолена российская имперская и большевистская практика закрепощения селянина. Граждане получили реальные механизмы распоряжаться своей собственностью", – написал он в Facebook.

Еще один нардеп от "Слуги Народа" Никита Потураев заявил, что принятие закона дает возможность селянам стать полноправными собственниками земли.

В тренде Доллар резко просел: курс упал ниже психологической отметки

"В парламенте независимой Украины, мой голос, среди других голосов патриотов, помог украинским селянам стать полноправными хозяевами их земли. Нет памятника, на котором я мог бы что-то написать. Поэтому пусть наш закон будет монументом всем борцам против большевистского крепостничества", - написал он.

Тем временем экс-нардеп Борислав Береза в свою очередь отметил, что реализацию принятого закона уже пытаются заблокировать – в Раду внесли постановление о его отмене, и постановление теперь необходимо срочно рассмотреть.

Реклама

"Как я и предсказывал, но имплементацию закона о земле будут задерживать по максимуму", – написал он в Facebook.

Блогер и украинский офицер Глеб Бабич считает принятый закон результатом компромисса, достигнутого в парламенте.

"Если кто-то не понимает, что без десятимиллиардной помощи от международных организаций мы не пройдем этап карантина и падения экономики – мне жаль. Если через месяц народ, у которого закончатся деньги и припасы, выйдет на улицу – земля будет популярна только в виде мест захоронения (даже без учета статистики вируса)", – написал он.

По мнению журналиста Юрия Бутусова, принятый закон – это не "победа" и не "катастрофа", "это МВФ заставил украинцев сделать реальное движение в сторону рынка земли под угрозой дефолта".

"Но угрозу разворовывания земли этот закон не устраняет. Приведет ли это к прогрессу или к провалу – зависит от государства. Если не устранить риски – ключевой актив Украины будет позорно разбазарен. Наша земля стоит дороже любых денег МВФ и никакой кредит ее не компенсирует. Но и стоять на месте уже нельзя", - написал он.

Более детально о принятом законе читайте в материале "Сегодня" Рынок земли открывается: что приняла Рада и кто сможет покупать участки.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама