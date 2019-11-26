Бизнес Италии надеется, что Россия договорится с Украиной о транзите газа

Фото: "Укртрансгаз"

Бизнес Италии уверен в положительном исходе консультаций о транзите российского газа в Европу через Украину, контракт на который истекает 31 декабря 2019 г. Но в стране опасаются форс-мажорной ситуации, при которой заместить поставки газа в Италию из России будет невозможно. Об этом заявил председатель совета директоров банка Intesa Антонио Фаллико.

"Я уверен, что ситуация решится положительно, но риски нужно учитывать и этот процесс нужно отслеживать. Надеюсь, что Европа, которая имеет влияние на эти переговоры и в них участвует, будет учитывать интересы, прежде всего, самих европейских стран", - отметил он.

"Вопрос, который все пока боятся поднимать, касается поставок газа из России в Италию, – отметил Фаллико. - Переговоры России и Украины о транзите газа пока не показывают однозначной уверенности в том, что такая возможность будет".

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В то же время Фаллико отметил, что к возможной ситуации форс-мажора Италия не готова. Банкир напомнил, что Италия импортировала в прошлом году из России почти 23 млрд кубометров газа. По словам Фаллико, другой крупный поставщик газа в Италию – Алжир, уже заявил, что не может экспортировать весь добываемый газ, а значит и не сможет заместить такие объемы. Снижение объемов поставок может привести и к проблемам для населения и к стагнации во всех секторах промышленности, добавил он.

Ранее сообщалось, что очередная трехсторонняя министерская встреча Украины, ЕС и России по газу намечена на первую неделю декабря, ей будет предшествовать встреча на экспертном уровне 29 ноября.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков:

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