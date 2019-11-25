Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,16
26,72

Украина, Россия и Европа вновь обсудят транзит газа: названа дата

25 ноября, 10:52

Российская сторона положительно оценила итоги предыдущих консультаций на техническом уровне

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту газа через Украину запланирована на 29 ноября. Об этом сообщил замминистра энергетики России Анатолий Яновский. Ранее было известно, что встреча состоится на начавшейся неделе (25 ноября – 1 декабря), однако точная дата не сообщалась.

"[Встреча] потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду решим", – сказал Яновский.

Также, по его словам, Минэнерго РФ позитивно оценивает итоги технической встречи по транзиту газа через Украину 20 ноября. Яновский отметил, что уже идет "отработка корпоративных документов".

Реклама

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

В тренде
Чего ждет от работы "поколение Z" в Украине: эксперт назвала требования

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ Россия Еврокомиссия консультации Украина трехсторонние переговоры газовые переговоры транзит газа

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабмин отменил предельные тарифы на отопление и горячую воду
Кабмин отменил предельные тарифы на отопление и горячую водуЭкономика
В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсий
В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсийЭкономика
В Кабмине борются с бедностью: какие зарплаты и пенсии не будут зависеть от прожиточного минимума
В Кабмине борются с бедностью: какие зарплаты и пенсии не будут зависеть от прожиточного минимумаЭкономика
Приостановка выплат больничных: в Фонде соцстрахования сделали заявление
Приостановка выплат больничных: в Фонде соцстрахования сделали заявлениеЭкономика
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятся
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятсяАвто
В Украине приостановили выплату больничных и декретных
В Украине приостановили выплату больничных и декретныхЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...