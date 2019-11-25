Украина, Россия и Европа вновь обсудят транзит газа: названа дата

Фото: "Укртрансгаз"

Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту газа через Украину запланирована на 29 ноября. Об этом сообщил замминистра энергетики России Анатолий Яновский. Ранее было известно, что встреча состоится на начавшейся неделе (25 ноября – 1 декабря), однако точная дата не сообщалась.

"[Встреча] потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду решим", – сказал Яновский.

Также, по его словам, Минэнерго РФ позитивно оценивает итоги технической встречи по транзиту газа через Украину 20 ноября. Яновский отметил, что уже идет "отработка корпоративных документов".

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков:

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