Итоги 12 марта: 16 млн евро от ЕС и стремительный рост импорта угля и нефти

ОБЩЕСТВО

4 раза за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, были ранены, сообщил пресс-центр штаба АТО.

Снизила на 46,8% до 9 млрд 27,49 млн куб. м Украина с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 10 марта запасы природного газа в своих подземных хранилищах, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Запасы газа в украинских ПХГ на 10 марта-2018 на 10,3% и 13,9% больше, чем на аналогичные даты 2017-го (8 млрд 187,55 млн куб. м) и 2015 годов (7 млрд 925,1 млн куб. м), но на 5,5% меньше, чем на 10 марта-2016 (9 млрд 550,59 млн куб. м).

Наложила 5,44 млрд грн штрафов Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) начиная с 2015 года на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексированный Крым.

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Выросли на 17,5% цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики. Больше всего выросли цены на работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 22,8%, а также в сфере строительства нежилых зданий – на 18,7%. Меньше всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства жилых зданий – на 16,4%. При этом стоимость работ в январе по сравнению с декабрем 2017 года выросла на 2,6% (в декабре стоимость по отношению к ноябрю выросла на 1,3%).

Будет дополнительно выделено 16 млн евро Украине в рамках работы мониторинговой миссии Европейского союза. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии – Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Ниже на 42,2% эпидемического порога сейчас в Киеве заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. В столице за десятую неделю эпидсезона зарегистрировано 17364 больных гриппом и ОРВИ (за девятую неделю заболели 25890 человек).

10 новых автомобилей Skoda Rapid и три микроавтобуса Ford Transit со специальным оборудованием, которые будут использоваться батальоном полиции особого назначения во время проведения массовых мероприятий, получило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,09 грн Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 12 марта. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 25 копеек. Курс доллара сегодня на межбанке в продаже понизился на 13 копеек – до 25,02 грн, курс в покупке понизился на 12 копеек до 25,89 грн. Национальный банк вышел на межбанк с предложением покупки валюты и выкупил 59,3 млн долларов по средневзвешенному курсу 25,9465 гри.

Достигает 8 млрд долларов с учетом процентов – уже сумма иска, поданного НАК "Нафтогаз Украины" и ее шестью дочерними компаниями в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге в связи с захватом РФ активов в Крыму, сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Увеличила на 32% Украина в январе-феврале импорт нефти и нефтяного сырья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 150,577 тыс. тонн. По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на сумму 80,272 млн долл., что на 54,3% больше, чем в январе-феврале-2017. Из Азербайджана поступило сырье на 77,587 млн долл., из Ирана – на 1,844 млн, из Венгрии – на 0,295 млн, из других стран – на 0,546 млн.

Увеличила на 63% Украина в январе-феврале импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4 млн 15,118 тыс. тонн. По данным Государственной фискальной службы, уголь импортирован на сумму 516,656 млн долл., что на 44,5% больше, чем в январе-феврале-2017.

МИР

Продлил еще на полгода Совет Европейского союза (ЕС) санкции против граждан и компаний Российской Федерации за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, в частности – аннексию Крыма. Эти меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 компаниям.

Вырос на 10% в 2013–2017 годах мировой оружейный рынок по сравнению с 2008–2012 годами – подсчитали в Стокгольмском институте исследований проблем мира (SIPRI). В пятерку крупнейших экспортеров вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. На эти страны приходится 74% продаж. Крупнейшими импортерами оружия оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Китай. Они закупают 35% продаваемых вооружений. Доля США на рынке вооружений за минувшую пятилетку увеличилась на 4 п.п., до 34%. Основные клиенты США — Саудовская Аравия (18% поставок), ОАЭ (7,4%) и Австралия (6,7%). Доля России, наоборот, сократилась на 4 п.п., до 22%. Ключевые клиенты РФ — Индия (35%), Китай (12%) и Вьетнам (10%).

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На сумму 944 млрд евро европейские банки не могут вернуть "плохие" кредиты – такие данные приводит агентство Bloomberg. Греция, которая еще не завершила программу спасения, возглавляет список стран с самой высокой долей неработающих кредитов (кредиты с просрочкой более 1 дня в Греции составляют 50% от всех выданных). В Италии больше всего плохих долгов в абсолютном выражении (224,2 млрд евро, 25% от всех выданных кредитов просроченные). В Греции неработающих кредитов накопилось на 112,3 млрд евро, в Испании – 131,4 млрд, Ирландии – 26 млрд.

Упали на 2,6% в годовом выражении цены на жилье в Лондоне в январе – падение было максимальным с августа 2009 года, свидетельствуют результаты совместного исследования компаний Acadata и LSL Property Services. По сравнению с декабрем жилье в Лондоне в среднем подешевело на 0,8%