Полиция Одессы получит французский вертолет и патрульные катера

Сегодня полицейским передали 10 автомобилей Skoda Rapid, три микроавтобуса Ford Transit и автобус "Атаман"

Сегодня, 12 марта, в Одессе на Приморском бульваре состоялась торжественная передача сотрудникам полиции новых транспортных средств. Для служебного пользования копам передали 10 автомобилей Skoda Rapid.

Три микроавтобуса Ford Transit со специальным оборудованием передадут батальону полиции особого назначения. Автомобили планируют использовать на массовых мероприятиях.

Также два автомобиля подарят изолятору временного содержания для перевозки лиц, взятых под стражу.

А автопарк правоохранителей пополнился комфортабельным автобусом "Атаман" на 30 человек.

Помимо этого, у полиции Одесской области появится свой вертолет и два патрульных катера. Об этом сообщил начальник полиции области Дмитрий Головин.

По его словам, вертолет французского производства приобретут до конца года для оперативного перемещения следственных и оперативных групп в пределах Одесской области. "Ни для кого не секрет, что для того, чтобы оперативники смогли добраться до Балты или Измаила, проходит минимум 3-4 часа. Мы хотим исправить эту ситуацию, чтобы более оперативно реагировать на правонарушения", — сказал Головин.

Несколько катеров возьмут для патрулирования прибрежной зоны. Они будут базироваться в Одессе и Измаиле. Конкретные модели и их стоимость определят на тендере.

Отметим, что украинская полиция – единственное силовое ведомство страны, у которого нет собственной авиации. В 2017 году для обеспечения безопасности на "Евровидении" полицейские арендовали вертолет за 1000 долларов в час.

Напомним, ракетный катер ВМС Украины открыл огонь по нарушителям из Танзании.

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