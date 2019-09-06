Из-за ЕС в Украине не будет дешевых яблок: на что повлияет отмена запрета экспорта наших овощей и фруктов

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Накануне Еврокомиссия отменила для Украины свое решение о запрете экспорта в ЕС наших овощей и фруктов как опасных для здоровья людей, сообщает официальный сайт Еврокомиссии — ec.europa.eu. Эксперты агрорынка говорят, что это спасло от многомиллионных потерь украинских производителей яблок, томатов, перца и др. но лишило наших покупателей возможности запастись витаминами по дешевке, так как цены на внутреннем рынке почти не снизятся. Какой будет стоимость фруктов и овощей для консервации, выяснили "Сегодня".

Проблема

Как разъяснили в Украинской плодоовощной ассоциации, еще 21 марта 2019 г. ЕС приняла директиву о дополнительной проверке агропродукции не из стран ЕС — Украины, Молдовы, Турции, Сербии, США, Канады и др. — на отсутствие в ней ряда опасных микроорганизмов. Так как в Украине их никогда не было, об этом проинформировали Еврокомиссию по аграрным вопросам и предложили разрешить ввоз, но решение по нам было принято лишь вчера.

"Рынок ЕС важен для наших садоводов, хотя он не самый крупный, — говорит экономист инвестдепартамента Продсельхозорганизации ООН (ФАО) Андрей Ярмак. — В сезоне 2018/19 гг. в ЕС было продано около 6 тыс. т. Если бы поставки не разблокировали, потери садоводов составили бы до 5 млн долларов, или 15% всей экспортной выручки. До 4 млн долларов потеряли бы производители томатов, перца, баклажанов и т. д., но это аж 50% их экспорта".

Также Ярмак отметил, что ужесточение фитосанитарных норм — это действенный способ поддержки своих производителей, который ЕС применяет регулярно. Но для Украины сделали исключение. Как разъяснила вчера экс-министр агрополитики Ольга Трофимцева, чтобы экспортировать яблоки, груши, томаты и др., нашим производителям надо получить в Госпродпотребслужбе Украины документ, подтверждающий, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов, определенных в директиве ЕС 2019/523.

Что будет с ценами

Эксперты продрынка прогнозируют сезонное снижение цен на фрукты и овощи в Украине, прежде всего на яблоки, но оно будет недолгим.

"В сентябре стоит ожидать удешевления яблок в рознице на 20—25%, или на 4—5 грн/кг, до 12—20 грн/кг за сортовые, еще 1—2 грн/кг подешевеют сорта, которые не могут долго храниться, — рассказал нам директор Ассоциации поставщиков торгсетей Алексей Дорошенко. — Груши и так не подешевели бы (сейчас 35—50 грн/кг), так как и экспорт их мал, и урожай в этом году невысок".

А вот на цену полевых овощей, прежде всего помидоров, запрет на экспорт не влиял, разъяснил эксперт, так как они идут лишь на внутренний рынок.

Бананы и апельсины станут доступнее

Из заморских фруктов в сентябре могут подешеветь бананы, прогнозируют эксперты. По словам Дорошенко, бананы являются основными конкурентами яблок у покупателей.

"Банан всегда стоил 1 доллар за кило, поэтому они сейчас недороги из-за крепкой гривни (25 грн/доллар), — анализирует Дорошенко. — Но если цена яблок упадет, то покупатель переключится на них, и в торгсетях начнутся акции на бананы. Ближе к зиме яблоки подорожают, а доллар пойдет вверх, и заморские фрукты тоже станут дороже. Но не апельсины: в этом году в Португалии, откуда их к нам завозят, ожидается хороший урожай "оранжевых", который превысит прошлогодний рекорд — свыше 400 тыс. т. Это может снизить цены на них до "яблочных" — 20—25 грн/кг. Пока неясно, что будет с мандаринами: в некоторых партиях из Турции и Египта при проверке были обнаружены личинки плодовой мухи. Если окажется, что весь урожай заражен, цены на испанские мандарины могут взлететь на четверть — до 60 грн/кг".

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили: закупить запасы овощей или вложить в "капусту" – куда выгоднее инвестировать простым украинцам. Потратить на заполнение закромов в этом году придется намного больше, чем в прошлом, из-за закупок помидоров и картофеля.

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