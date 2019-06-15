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Из-за жары подорожал один из самых популярных овощей в Украине

15 июня, 10:20

В апреле цены были ниже, чем прошлогодние, но все изменилось из-за жары

Фото: Pixabay

Июнь в 2019-м году выдался необычайно жарким. Температура установила уже несколько рекордов. И в ближайшие дни спадания жары пока не прогнозируют. Объясняя необычайно высокие цены на традиционно дешевые огурцы, Алексей Дорошенко говорит, что во всем виновата жара.

"В апреле цена на первые огурцы была даже дешевле, чем год назад. Но в последнее время пришла жара, и огурцы нужно интенсивно поливать, или вес их будет меньше, ведь огурцы большей частью состоят из воды. А с поливом, с водой и ее доступностью у нас проблема, особенно на юге Украины. Так что на ценах могла отразиться такая аномальная жара, которая побила уже все мыслимые рекорды", – объясняет Алексей Дорошенко.

Напомним, Алексей Дорошенко уверяет, что в ближайшее время цены на овощи нового урожая, входящие в борщевой набор, подешевеют

Ранее эксперт рассказал, почему в Украине в разы больше, чем в Европе, "скачут" цены на овощи в течение года

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники".


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Тег цены, жара, овощи, эксперт, огурцы, аномальная жара, Алексей Дорошенко

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