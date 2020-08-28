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Кабмин готовит для Украины пять шагов к Европе – Шмыгаль

28 августа, 17:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Премьер-министр рассказал бизнесу о грядущих реформах

Кабинет министров Украины готовит пять шагов, которые позволят усилить евроинтеграцию и внедрить в нашей стране европейские практики. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на онлайн-встрече с представителями бизнеса.

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В том числе речь идет о т.н. "промышленном безвизе". Как отметил Шмыгаль, предоставление "промышленного безвиза" сейчас активно обсуждается с европейской стороной. По словам премьера, это должно упростить доступ украинских товаров на рынок ЕС.

Также Украина и ЕС ведут переговоры о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. "По нашему мнению, эта сделка может стать весомым двигателем для восстановления авиационного сектора, который существенно пострадал от коронакризиса во всем мире",цитирует Шмыгаля пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Третьим шагом, по словам главы правительства, должно стать присоединение Украины к европейской энергетической сети ENTSO-E.

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По словам Шмыгаля, важным блоком в контексте евроинтеграции Украины также является реформа таможни.

Пятым шагом премьер назвал имплементацию инициативы по внутреннему водному транспорту в Украине в систему европейского водного транспорта. "Это также способствовало бы значительному развитию логистики и усилению нашего экспорта", – сказал Шмыгаль.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил бизнесменам, почему до сих пор не принят закон о водном транспорте. Изначально планировалось, что документ будет одобрен в парламенте еще до конца 2019 года, но этого не произошло.

А о проблемах с водными ресурсами Украины узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Украина евроинтеграция ЕБА реформы Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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