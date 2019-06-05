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Кабмин изменил план анбандлинга "Нафтогаза"

5 июня, 19:02

Необходимые изменения были внесены на сегодняшнем заседании правительства

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Кабинет министров 5 июня внес изменения в постановление правительства от 1 июля 2016 года по отделению оператора газотранспортной системы (ГТС) – анбандлингу "Нафтогаза Украины". Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на соответствующие документы.

По данным издания, правительство намерено подать в парламент проект закона о независимости в принятии решений органов государственной власти, к сфере управления которых относятся субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по транспортировке газа или передаче электроэнергии, в том числе "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

В постановлении сказано, что "Нафтогаз" должен до 1 августа 2019 года внести на рассмотрение Кабмина проект акта об определении МГУ субъектом управления имуществом, собственником которого является государство, которое учитывается на балансе "Укртрансгаза".

При этом Минэкономразвития, Минэнергоугля и Фонд госимущества должны обеспечить передачу "Укртрансгазом" с его баланса этого имущества на баланс МГУ. Затем Кабмин намерен передать полномочия по управлению корпоративными правами государства МГУ в размере 100 процентов уставного капитала во временное управление "Нафтогаза".

"Нафтогаз", в свою очередь, должен предусмотреть возвращение указанных акций в Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года, а также принятие других мер, необходимых для надлежащего функционирования с 1 января 2020 года МГУ как оператора ГТС.

В свою очередь Минэкономразвития и Минэнергоугля должны обеспечить привлечение к деятельности МГУ оператора ГТС (или консорциума газотранспортных систем), который является стороной энергетического cообщества или США.

Напомним, в мае Кабмин утвердил модель проведения анбандлинга "Нафтогаза" по модели Ownership Unbundling (OU), на которой настаивал премьер-министр Владимир Гройсман (вывод оператора и ГТС за пределы группы). 

В то же время в "Нафтогазе" настаивали, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор – перейти независимому органу или стороне (Independent System Operator, ISO). Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже.

В свою очередь Всемирный банк поддержал позицию Кабинета министров о необходимости отделения газотранспортного бизнеса "Нафтогаза" по модели OU.

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Тег Кабмин, Нафтогаз, ГТС, анбандлинг

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