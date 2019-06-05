Кабмин утвердил стратегию по сокращению госдолга на четыре года
Решение принято на сегодняшнем заседании правительства
Кабинет министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом, который по итогам апреля достиг 79,82 млрд долларов, на 2019-2022 годы, предусматривающую снижение предельного объема госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 43% с 52%.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, стратегия включает в себя четкий план работы, который поможет достичь поставленной цели.
Она добавила, что Кабмин намерен увеличить часть долга в национальной валюте, сделать выплаты по его обслуживанию более равномерными и привлекать льготное финансирование.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что крупнейшие выплаты по госдолгу в этом году приходятся на май и сентябрь – 77,8 млрд гривен и 58,5 млрд гривен соответственно. Общий объем выплат по госдолгу прогнозируется на уровне 459,6 млрд гривен, из которых 330,9 млрд гривен – в счет погашения.
Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".
По итогам 2018 года соотношение госдолга к ВВП составило 60,9%.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать госдолг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.
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