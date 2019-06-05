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Кабмин утвердил стратегию по сокращению госдолга на четыре года

5 июня, 13:15

Решение принято на сегодняшнем заседании правительства

Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом, который по итогам апреля достиг 79,82 млрд долларов, на 2019-2022 годы, предусматривающую снижение предельного объема госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 43% с 52%.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, стратегия включает в себя четкий план работы, который поможет достичь поставленной цели.

Она добавила, что Кабмин намерен увеличить часть долга в национальной валюте, сделать выплаты по его обслуживанию более равномерными и привлекать льготное финансирование.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что крупнейшие выплаты по госдолгу в этом году приходятся на май и сентябрь – 77,8 млрд гривен и 58,5 млрд гривен соответственно. Общий объем выплат по госдолгу прогнозируется на уровне 459,6 млрд гривен, из которых 330,9 млрд гривен – в счет погашения.

Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".

По итогам 2018 года соотношение госдолга к ВВП составило 60,9%.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать госдолг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане. 


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Тег Кабмин, ВВП, госдолг, государственный долг

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Источник:

УНИАН

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