Украина нарастила госдолг в долларах, но сократила в гривнях

Данные по итогам апреля обнародовало Министерство финансов

Фото: пресс-центр НБУ

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам апреля 2019 года увеличился в долларовом эквиваленте на 1,03 млрд долларов – до 79,82 млрд долларов.

Соответствующие данные обнародовала пресс-служба Министерства финансов.

При этом объем долга в гривневом эквиваленте уменьшился – на 22,22 млрд гривен, до 2,12 трлн гривен.

Напомним, по итогам марта совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 540 млн долларов – до 78,78 млрд долларов, а в гривневом – на 34,74 млрд гривен, до 2,15 трлн гривен.

Ранее в Минфине сообщили, что крупнейшие выплаты по госдолгу в этом году будут в мае и сентябре – 77,8 млрд гривен и 58,5 млрд гривен соответственно. Общий объем выплат по госдолгу прогнозируется на уровне 459,6 млрд гривен, из которых 330,9 млрд гривен – в счет погашения.

Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".

В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда. Миссия Фонда в настоящее время находится в Киеве.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать госдолг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.

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