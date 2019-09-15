Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Кабмин внес проект госбюджета на 2020 год в Верховную Раду

15 сентября, 16:39

Документ получен ВР и передан на рассмотрение руководству

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

В Верховной Раде сегодня зарегистрировали и внесли проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Согласно обнародованной на сайте парламента информации, правительственный проект главного финансового документа страны зарегистрирован под № 2000.

Отмечается, что документ "получен Верховной Радой" и "передан на рассмотрение руководству".

Реклама

Текст проекта закона и сопроводительные документы пока отсутствуют.

В тренде
Отсрочка штрафов за "евробляхи", новая цена газа и антирекорд доллара: итоги дня

Мы ранее писали, что проект государственного бюджета Украины на 2020 год будет основан на прогнозах, утвержденных предыдущим правительством во главе с Владимиром Гройсманом, в проекте рост валового внутреннего продукта оценивался в 3,3%. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в кулуарах 16-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Кроме того, сообщалось, что на сферу обороны и безопасности Украины на 2020 год планируется выделить почти 246 миллиардов гривен . По словам Оксаны Маркаровой, сектор безопасности и обороны – это один из приоритетов будущего госбюджета.

Согласно новому госбюджету, поданному Кабмином на 2020 год, минимальная зарплата увеличивается на 550 гривен и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 грн. По словам Маркаровой, это соответствует показателям роста доходной части бюджета, но больше увеличить минималку пока что невозможно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Кабмин Верховная Рада госбюджет Украина бюджет-2020

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммыЭкономика
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сборЭкономика
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
На форуме
На форуме "YES" заявили, что одним из главных достижений Украины стал запуск энергорынкаУкраина
Миссия МВФ: каких реформ потребуют от Украины в обмен на кредит
Миссия МВФ: каких реформ потребуют от Украины в обмен на кредитЭкономика
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика

Новости партнеров

Loading...