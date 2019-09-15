Кабмин внес проект госбюджета на 2020 год в Верховную Раду

Фото: kmu.gov.ua

В Верховной Раде сегодня зарегистрировали и внесли проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Согласно обнародованной на сайте парламента информации, правительственный проект главного финансового документа страны зарегистрирован под № 2000.

Отмечается, что документ "получен Верховной Радой" и "передан на рассмотрение руководству".

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Текст проекта закона и сопроводительные документы пока отсутствуют.

Мы ранее писали, что проект государственного бюджета Украины на 2020 год будет основан на прогнозах, утвержденных предыдущим правительством во главе с Владимиром Гройсманом, в проекте рост валового внутреннего продукта оценивался в 3,3%. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в кулуарах 16-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Кроме того, сообщалось, что на сферу обороны и безопасности Украины на 2020 год планируется выделить почти 246 миллиардов гривен . По словам Оксаны Маркаровой, сектор безопасности и обороны – это один из приоритетов будущего госбюджета.

Согласно новому госбюджету, поданному Кабмином на 2020 год, минимальная зарплата увеличивается на 550 гривен и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 грн. По словам Маркаровой, это соответствует показателям роста доходной части бюджета, но больше увеличить минималку пока что невозможно.

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